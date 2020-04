Signifier Medical Technologies collabore avec des spécialistes du sommeil mondiaux dans le cadre de ses essais cliniques sur le dispositif Snoozeal® innovant





LONDRES, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- Signifier Medical Technologies, une société novatrice sur le marché des troubles respiratoires du sommeil, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec 27 leaders d'opinion clés dans le domaine du sommeil en vue de tester et de faire connaître son produit Snoozeal® à l'approche de son lancement commercial.

Cette initiative axée sur la recherche renforce la capacité de Signifier Medical Technologies à perfectionner sa technologie révolutionnaire de neurostimulation du muscle génioglosse et à s'assurer qu'elle réponde aux besoins des patients du monde entier. Elle contribuera également à affiner les processus commerciaux internes et à assurer une expérience fluide pour les futurs patients.

Les principaux leaders d'opinion comprennent des médecins de premier plan spécialisés dans les principaux domaines thérapeutiques du sommeil, notamment des pneumologues, des cardiologues, des neurologues et les spécialistes de l'oreille, du nez et de la gorge (ORL) issus d'universités et d'institutions de santé de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Signifier Medical Technologies travaille avec ces professionnels de la santé pour établir une large acceptation de l'efficacité et de l'innocuité de cette nouvelle technologie et créer un vaste ensemble de données cliniques multicentriques qui approfondira davantage les récents essais effectués en Europe et aux États-Unis.

Le Prof. Atul Malhotra, chercheur en chef sur Snoozeal® à l'Université de Californie, San Diego, a fait par de son enthousiasme pour une nouvelle technologie dans ce domaine. « Je travaille sur le dispositif Snoozeal® depuis longtemps et j'ai effectué des recherches continues sur ce traitement. J'ai bon espoir que ce traitement constituera une approche de soin importante pour les patients atteints de ronchopathie et souffrant d'apnée du sommeil modérée. »

« J'ai été très surpris par cet appareil. Les retours et l'adhésion ont été excellents, les patients faisant état d'une amélioration de leurs ronflements. L'intégration entre l'application et le fonctionnement de l'appareil est fluide, facile et intuitif », a déclaré le Dr Peter M Baptista, MD, PhD, après avoir utilisé l'appareil chez certains de ses patients à la Clínica Universidad de Navarre.

« Nous sommes ravis de travailler avec des professionnels de certains des meilleurs établissements médicaux et universitaires au monde pour révolutionner le marché du sommeil », a déclaré le Prof. Anshul Sama, co-fondateur et CMO de Signifier Medical Technologies. « Notre travail commun pourrait avoir un impact sur la santé respiratoire de centaines de millions de personnes et intègre les recherches les plus récentes et les plus innovantes dans ce domaine. »

Ces dernières collaborations constituent une étape importante vers la commercialisation mondiale du produit Snoozeal ® de Signifier Medical Technologies, qui actuellement testé commercialement sur le marché britannique.

À propos de Signifier Medical Technologies

Signifier Medical Technologies, précédemment connue sous le nom de Snoozeal, est une société spécialisée dans la technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes et non invasives pour les patients souffrant de ronchopathie et de troubles respiratoires du sommeil.

La thérapie exclusive de Signifier est la première et la seule technologie de neurostimulation du muscle génioglosse utilisée la journée, étayée par des données cliniques éprouvées provenant d'universités et d'institutions universitaires prestigieuses et réputées, qui fournit un traitement sûr et efficace à ses patients1, 2.

1. A.Sama et al. Daytime Intraoral Neuromuscular stimulation with Snoozeal® for treatment of Snoring and Mild Sleep Apnea. Compte-rendu de la réunion annuelle du CHEST, 2018

2. E.Wessoleck et al. Intraoral electrical muscle stimulation in the treatment of snoring. Somnologie (Berl). 2018; 22(Suppl 2): 47?52.

