« Nous devons innover pour assurer le succès de la reprise économique » - Jean-François Arbour, nouveau président de l'ACQ





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) a tenu hier, par téléconférence, son Assemblée générale annuelle. Lors de cette rencontre, M. Jean-François Arbour a été élu président du conseil d'administration. M. Arbour succède à Francis Roy, qui a occupé ces fonctions au cours des deux dernières années et demie. « Je salue le travail de notre président sortant Francis Roy. Sa rigueur, son intégrité et son dévouement sont une source d'inspiration pour nous tous. D'ailleurs, j'entends poursuivre, avec autant d'énergie, la mission de l'ACQ dans la défense des intérêts des entreprises de construction du Québec. Je souhaite remercier les membres de l'ACQ de m'accorder leur confiance », a déclaré le nouveau président du conseil d'administration de l'ACQ.

L'innovation au coeur de la relance

« Dans les circonstances actuelles, nous nous devons d'innover. Le gouvernement s'attend à ce que notre industrie soit le principal vecteur de la relance économique. Notre indice de numérisation est parmi les plus faibles, la pénurie de main-d'oeuvre sera toujours d'actualité à la reprise complète des activités de notre secteur et l'application des mesures d'hygiène ne nous aidera pas à gagner en productivité », a mentionné M. Arbour.

« Nous sommes devant le fait accompli, nous ne pourrons pas bâtir le Québec de demain avec les mêmes méthodes que nous utilisions hier. En ce sens, j'invite tous nos membres et les partenaires de l'industrie, que ce soit les clients-donneurs d'ouvrage, les fournisseurs, les associations patronales, mais aussi les travailleurs et leur association syndicale respective pour qu'ensemble nous puissions innover et améliorer nos pratiques afin d'assurer le succès de la reprise économique du Québec », a conclu le nouveau président de l'ACQ.

À propos de Jean-François Arbour

Jean-François Arbour est ingénieur et président du Groupe SCV Inc. ainsi que des filiales Enercor Électrique, Enercor Plomberie et Enercor Services, qui ont pignon sur rue à Victoriaville ainsi qu'à Montréal. Au cours des 15 dernières années, il a occupé plusieurs postes au sein de l'ACQ. Il a d'abord été administrateur, puis président de l'ACQ - Laval /Laurentides. Il a également siégé au conseil d'administration de l'ACQ pour ensuite accéder au poste de directeur au comité exécutif entre 2011 et 2015. Depuis 2017, il occupe le poste de 1er vice-président et vice-président finances de l'ACQ et il siège à titre d'administrateur au sein de l'Association canadienne de la construction (ACC) depuis 2018.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

