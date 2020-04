Le nouveau Programme de cofinancement de BDC maintenant finalisé, son déploiement débutera progressivement par les institutions financières aujourd'hui





Faisant partie du Programme de crédit aux entreprises (PCE), les nouveaux prêts permettront d'aider à combler les besoins de flux de trésorerie d'exploitation des PME pendant la crise de la COVID-19

MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs du Canada, a fait savoir aujourd'hui qu'elle a finalisé les détails de son nouveau Programme de cofinancement de 20 milliards de dollars annoncé le 27 mars 2020 par le premier ministre Justin Trudeau. Les institutions financières commenceront progressivement à déployer le programme auprès des entreprises aujourd'hui et au cours des prochains jours.

Pour avoir accès à ces prêts, les entrepreneurs doivent s'adresser à leur institution financière principale, qui évaluera leur situation, structurera le financement et déboursera les fonds en conséquence.

Ce soutien commercial, mis sur pied par BDC en partenariat avec des institutions financières à l'échelle du pays, vise à répondre aux besoins en matière de flux de trésorerie d'exploitation des entreprises canadiennes touchées par la COVID?19. Les entreprises admissibles peuvent obtenir du crédit supplémentaire jusqu'à 6,25 millions de dollars, dont 80 % seraient fournis par BDC et 20 %, par leur institution financière.

« BDC est heureuse d'étendre son soutien commercial à un plus grand nombre d'entrepreneurs canadiens en tirant parti du solide réseau d'institutions financières à l'échelle du pays », a indiqué Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Cette collaboration avec nos partenaires financiers clés est un excellent exemple de la complémentarité de nos rôles respectifs et des efforts que nous déployons ensemble pour mieux aider les entreprises à surmonter l'impact de cette pandémie sans précédent. »

Le Programme de cofinancement - qui sera disponible avant ou jusqu'au 30 septembre 2020- est offert aux entreprises canadiennes qui sont affectées directement ou indirectement par la COVID-19. Pour être admissibles, les entreprises devaient être en règle et financièrement viables avant d'être touchées par la pandémie.

Cette mesure s'ajoute aux autres initiatives disponibles pour les entreprises, incluant le Programme de crédit aux entreprises (PCE). D'autres mesures ont été annoncées auparavant par BDC pour soutenir les entrepreneurs en attendant que la situation se stabilise, notamment des prêts de fonds de roulement et des modalités de remboursement souples telles que des reports des paiements de capital.

