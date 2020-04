Eid Moubarak! Un nouveau timbre annonciateur de deux fêtes islamiques





TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un nouveau timbre commémoratif en l'honneur des deux plus importantes fêtes de la religion islamique : l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Les événements, qui cette année commenceront le 23 mai et le 30 juillet respectivement, sont célébrés par plus d'un million de musulmans au Canada.

Au sujet des fêtes

L'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, marque la fin du ramadan, le mois sacré du calendrier islamique durant lequel de nombreux musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, souligne la fin du pèlerinage annuel à La Mecque, dont les plans pourraient changer cette année en raison de la pandémie de COVID-19. D'une durée de plusieurs jours, ces deux fêtes sont généralement synonymes de prières en groupe, de visites familiales, de festins communs, de cadeaux et d'actes de charité.

À propos du timbre

Créé par Context Creative et imprimé par Lowe-Martin, le timbre porte la mention calligraphiée Eid Mubarak qui signifie « Voeux d'un Aïd béni » en arabe. Un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel sont offerts.

Le timbre et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/magasiner.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

