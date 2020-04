Mise en place d'un corridor sanitaire sur la rue Jarry Est





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dès ce week-end, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension aménage un corridor sanitaire sur la rue Jarry Est, entre les rues Boyer et Saint-Denis.

«Notre arrondissement pose un geste concret afin de faciliter les déplacements essentiels sécuritaires. L'implantation de ce premier corridor sanitaire permettra également aux citoyennes et aux citoyens de soutenir l'achat local tout en respectant les mesures de distanciation sociale», a souligné la mairesse Giuliana Fumagalli.

Le déploiement du corridor, qui consiste en l'élargissement des trottoirs au moyen de barrières, se fera en deux phases. Le premier tronçon, constitué de neuf sections situées entre la rue Boyer et la rue Saint-Denis, sera accessible dès le 25 avril. D'un périmètre de 400 mètres, ce dernier englobera plusieurs commerces de proximité achalandés tels qu'une boulangerie, une fruiterie ou encore une pharmacie.

La deuxième phase du projet, quant à elle, devrait intervenir d'ici quelques semaines et concerner la portion localisée entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Selon le scénario prévu, elle comporterait six tronçons répartis sur une surface de 300 mètres, qui fera le lien avec le Parc Jarry.

Par l'entremise de ce corridor sanitaire, l'arrondissement souhaite favoriser le respect des consignes de distanciation sociale édictées par la Direction régionale de santé publique, tout en maintenant l'accès aux commerces locaux, durement touchés par la crise de la COVID-19.

Des affiches seront installées à l'entrée de chaque section du corridor afin d'informer les piétons de la mise en place de cette nouvelle mesure et leur rappeler les règles d'hygiène à respecter.

