Le film Kakuma Hope de Morneau Shepell récompensé à l'International Corporate Citizenship Film Festival





Ce court métrage sur les élèves de l'école secondaire pour filles Morneau Shepell au Kenya remporte les honneurs au festival du film du Boston College Center for Corporate Citizenship.

TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Morneau Shepell a annoncé que son film Kakuma Hope a remporté la première place dans la catégorie des moyennes entreprises lors de l'International Corporate Citizenship Film Festival (ICCFF). Le Boston College Center for Corporate Citizenship, organisateur du festival, a dévoilé le nom des gagnants sur son blogue le 23 avril 2020.

Situé dans le nord-ouest du Kenya, le camp de réfugiés de Kakuma accueille plus de 196 000 personnes qui ont dû fuir leur foyer en raison de la violence, de la persécution et de la guerre. Bénéficiant du soutien financier de Morneau Shepell, qui aide l'établissement en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'école secondaire pour filles Morneau Shepell est un lieu sûr pour les élèves de la région. Plus de 350 jeunes filles y sont pensionnaires, et l'école compte 290 diplômées depuis son ouverture en 2014. Kakuma Hope raconte l'histoire des jeunes femmes qui fréquentent l'école et leurs espoirs de poursuivre leurs études afin de changer les choses dans le monde.

« Nous sommes fiers de dresser le portrait de ces jeunes femmes exceptionnelles qui occupent une place importante dans la famille Morneau Shepell. Elles sont une source d'inspiration qui nous incite chaque jour à progresser vers l'atteinte de notre objectif de veiller au mieux-être d'un milliard de gens comme elles le font dans leur propre collectivité, explique Stephen Liptrap, président et chef de la direction, Morneau Shepell. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour Kakuma Hope et félicitations à tous les finalistes du festival du film. »

L'ICCFF est le plus important festival du film consacré uniquement au travail et à l'histoire des professionnels de la responsabilité sociale d'entreprise, de leurs sociétés et de leurs programmes.

« L'invitation à prendre part à l'expédition à Kakuma en 2019 pour réaliser un court métrage sur l'école secondaire pour filles Morneau Shepell a été le plus grand honneur de ma carrière, affirme Caroline True, directrice de la création, Morneau Shepell. Je fonde l'espoir que les rêves de ces élèves se concrétisent, aujourd'hui et dans les années à venir. Nous en avons rencontré qui aspirent entre autres à devenir poètes, journalistes, médecins, avocates, chirurgiennes, restauratrices, femmes d'affaires - et toutes possèdent la volonté et la détermination nécessaires pour accomplir leur rêve. »

Pour en savoir plus à ce sujet et visionner le film dans son intégralité, cliquez sur le lien suivant :

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/le-projet-kakuma-ameliorer-la-vie-des-gens-grace-a-leducation.

Pour faire un don, allez à give.unhcr.ca/page/31307/-/1.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

