Minière Osisko ? Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires





TORONTO, 24 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (« Osisko » ou la « Société ») (TSX : OSK) a le plaisir d'annoncer le dépôt et l'envoi par la poste de l'avis de convocation et de la circulaire de sollicitation de procurations en lien avec son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui aura lieu le 29 mai 2020 à 10 h 00 (heure de Toronto), aux bureaux sis au 155 University Avenue, bureau 1440, Toronto, Ontario, Canada, M5H 3B7.



Compte tenu des risques sanitaires actuels associés aux grands rassemblements publics, en raison de la COVID-19, les actionnaires sont invités à ne pas se présenter à l'assemblée en personne, particulièrement s'ils présentent l'un ou l'autre des symptômes associés à la COVID-19, soit fièvre, toux ou difficultés respiratoires. En lieu et place, tous les actionnaires auront la possibilité de participer à l'assemblée par téléconférence, peu importe leur emplacement géographique, en composant l'un des deux numéros d'accès à la conférence, soit le 1-855-342-6455 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-416-933-3853 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord), suivi du code 2526184. Les participants devraient se connecter 5 à 10 minutes avant l'heure prévue du début de l'assemblée.

De plus, les actionnaires sont encouragés à voter par anticipation par voie électronique avant la tenue de l'assemblée. Pour s'assurer que les votes sont reçus en temps opportun, les actionnaires peuvent voter via l'Internet, par téléphone ou par télécopieur, en suivant les instructions indiquées sur le formulaire de vote qu'ils ont reçu par la poste.

Le conseil d'administration recommande de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées.

La date limite pour déposer les procurations est le 27 mai 2020 à 10 h 00 (heure de Toronto).

La circulaire et les autres documents pertinents sont disponibles sur le site web de la Société à l'adresse www.miniereosisko.com , ou sur SEDAR ( www.sedar.com ) sous le profil d'émetteur de la Société.



Questions des actionnaires :

Les actionnaires qui voudraient poser des questions ou qui ont besoin d'assistance pour voter peuvent communiquer avec l'agent de sollicitation des procurations d'Osisko :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais : 1?877?452?7184

International : +1 416?304?0211 (à l'extérieur du Canada et des États-Unis)

Par courriel : assistance@laurelhill.com

À propos de Minière Osisko



Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 08:05 et diffusé par :