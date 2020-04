Le bonheur continue pour les fans des Jonas Brothers avec la présentation d'un documentaire musical demain, vendredi 24 avril 2020 en exclusivité sur Amazon Prime Video





Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film offre un aperçu sur les coulisses du puissant trio multiplatine nominé aux GRAMMY Awards, les Jonas Brothers, au cours de leur tournée de concerts 2019 à guichets fermés « Happiness Begins » et sera diffusé en avant-première demain, vendredi 24 avril en exclusivité sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays et régions du monde entier.

- Les ressources artistiques sont disponibles ici : LIEN

- Regardez la bande-annonce de « Happiness Continues »ICI

Le voyage ayant débuté l'année dernière avec le documentaire original d'Amazon Chasing Happiness (la Quête du Bonheur), Happiness Continues poursuit l'aventure et capture l'expérience de concert en direct du groupe en offrant un regard exclusif sur la vie en tournée des Jonas Brothers, notamment les performances des plus grands succès tels que « Burnin' Up », « S.O.S » et « Year 3000 », ainsi que la musique de l'album « Happiness Begins » en tête des classements de l'année dernière, y compris le hit « Sucker » qui s'est classé à la première place des classements d'albums Billboard. Happiness Continues offre aux spectateurs une place au premier rang dans les salles de concert bondées de Miami, Vancouver et Mexico City, ainsi que dans le salon intime Cobra Lounge de Chicago, pour la première apparition du groupe depuis 12 ans. Happiness Continues offre aux fans une analyse approfondie sur la manière dont Nick, Joe et Kevin abordent la vie en tournée tout en gérant leur musique, leurs relations les uns avec les autres, et avec leurs nouvelles familles.

Happiness Continues est le résultat de la collaboration entre Philymack et Amazon Studios en association avec Polygram Entertainment et Federal Films, avec les producteurs exécutifs Phil McIntyre, John Lloyd Talor, Monte Lipman, Wendy Goldstein et Baz Halpin. Happiness Continues est réalisé par Anthony Mandler, et produit par Kim Bradshaw, Ned Doyle et Anthony Mandler, par le biais de la société de production de Mandler Black Hand Cinema.

Après une interruption de six ans,les Jonas Brothers ont pris le monde d'assaut en 2019 avec le lancement surprise de leur single « Sucker » qui a remporté un immense succès et a été acclamé par la critique. Le single double platine s'est classé n° 1 dans le palmarès Hot 100 de Billboard, devenant ainsi le premier n° 1 du groupe et le premier album d'un groupe à se hisser en tête des classements de ce siècle. Le groupe sortit ensuite Chasing Happiness, un documentaire original d'Amazon sur l'ascension du groupe et son retour à la musique, avant de sortir son troisième album qui se hissa en tête des classements avec le lancement de leur album certifié platine Happiness Begins (Republic Records). Tout au long de l'année, la réussite du groupe se poursuivit avec sa tournée « Happiness Begins Tour » à guichets fermés avec plus de 1,2 million de tickets vendus.

Happiness Continues est diffusé à l'échelle mondiale et sera disponible exclusivement sur Prime Video dans plus de 200 pays et territoires.

FEDERAL FILMS :

Federal Films est une nouvelle division de Republic Records grâce à une alliance stratégique avec Polygram Entertainment de Universal Music Group.

À PROPOS DE POLYGRAM ENTERTAINMENT

Polygram Entertainment produit des programmes télévisés et des films offrant des récits et perspectives approfondis sur les interprètes, la musique et les évènements culturels ayant marqué des générations. Partenaire d'Universal Music Group, le leader mondial des divertissements musicaux, Polygram développe, produit, finance et distribue des films documentaires et des scripts originaux pour des fans de musique de tous âges et goûts du monde entier.

