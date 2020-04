Sephora Chine publie les tendances beauté mondiales pour le printemps/été 2020 lors de la toute première Journée virtuelle de Sephora, et attire ainsi un million de vues





SHANGHAI, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 23 avril, le plus grand détaillant de produits de beauté de prestige au monde, Sephora, a lancé en Chine sa liste officielle des tendances beauté mondiales pour le printemps/été 2020 lors de la toute première Journée virtuelle de Sephora et a ainsi attiré un million de vues. Cette initiative numérique innovante a été diffusée en direct sur le mini-programme WeChat de Sephora, sur Tmall et JD.com. Elle a présenté plus de 100 produits nouveaux ou classiques « Only at Sephora » (Seulement chez Sephora) qui englobent 43 marques mondiales, dont Sephora Collection, la marque privée de l'entreprise dont raffolent les jeunes clientes chinoises. Évènement sans précédent, la Journée virtuelle de Sephora démontre l'engagement indéfectible de Sephora à l'égard de son concept de « True Retail » (vraie vente au détail) et le rôle de pionnier que la marque joue sans relâche dans le secteur de la beauté.

Menée par l'équipe Beauty Master de Sephora, la diffusion en direct a fait appel à des rédacteurs et rédactrices en chef des plus grands magazines de mode et à des blogueuses de beauté populaires pour discuter des six tendances mondiales en matière de beauté personnalisés - Soins de la peau spécifiques, « Glossy Girl » (Jeune fille brillante), « Jungle Adventure » (Aventure dans la jungle), « Naughty Braids » (Nattes rebelles), « Floral Fragrance » (Parfum fleuri) et Respect de l'environnement. Cette activation attirante a donné vie à l'interprétation avant-gardiste et à la philosophie pragmatique de Sephora sur les tendances en matière de soins de la peau, maquillage, parfum et soins capillaires de la saison de la mode printemps/été 2020.

Présente depuis 15 ans sur le marché chinois, Sephora s'attache à trouver et à faire prospérer des marques de produits de beauté de niche pour offrir des expériences exclusives et très agréables au public chinois. La Journée virtuelle de Sephora a illustré, une fois de plus, la façon dont la marque interprète avec un regard neuf la véritable expérience omnicanal en intégrant efficacement ses points de contact commerciaux, médiatiques et sociaux avec les clients, permettant ainsi à un plus grand nombre de passionnées de la beauté en Chine de défier les stéréotypes et de redéfinir la force de leur propre beauté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1159453/Sephora.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1158976/Sephora_Day.jpg

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 07:36 et diffusé par :