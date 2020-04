Les marques Cottonelle(MD) et Kleenex(MD) demandent aux Canadiens de participer au programme #PartagezpouraiderCanada et versent 100 000 $ au Fonds d'urgence et de rétablissement de la COVID-19 de Centraide United Way Canada





Les marques verseront également 1 $ pour chaque utilisation du mot-clic

#PartagezpouraiderCanada en ligne et fourniront des produits aux personnes dans le besoin.

MISSISSAUGA, ON, le 24 avril 2020 /CNW/ - Kimberly-Clark Canada (K-C Canada), chef de file dans la fabrication de produits en papier tels que CottonelleMD et KleenexMD, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Centraide United Way Canada pour soutenir ses efforts de secours de la COVID-19 partout au pays.

Kimberly-Clark Canada s'engage à verser 100 000 $ au fonds national de Centraide United Way Canada pour aider les populations les plus vulnérables à recevoir des services communautaires et un soutien essentiels durant cette crise mondiale. De plus, 100 000 rouleaux de CottonelleMD et 10 000 boîtes de papier-mouchoir KleenexMD seront donnés par l'entremise des organismes Centraide United Way locaux partout au Canada afin d'aider les personnes qui ont le plus besoin de produits essentiels dans leurs communautés.

« Les collectivités de partout au Canada font face à des défis nouveaux et sans précédent alors que la COVID-19 se répand partout au pays. Nous sommes reconnaissants à Cottonelle et à Kimberly-Clark d'avoir pris les devants en cette période difficile. Leur soutien nous aide à continuer de répondre aux besoins des collectivités d'un bout à l'autre du pays », déclare Dan Clement, président-directeur général de Centraide United Way Canada. « La gentillesse des consommateurs de Kimberly-Clark et de Cottonelle est un modèle pour les autres, et votre générosité aide Centraide United Way à soutenir les services communautaires essentiels pour les personnes vulnérables partout au pays. »

Alors que l'impact de la COVID-19 continue d'imposer un stress supplémentaire aux consommateurs partout au Canada, les marques CottonelleMD et KleenexMD invitent les Canadiens à s'unir et à faire preuve de générosité en participant au programme #PartagezpouraiderCanada afin d'aider les personnes dans le besoin sans contact direct.

Jusqu'au 1 juin, pour chaque publication faite par une personne, une entreprise ou une organisation qui partage une photo ou une vidéo sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le mot-clic #PartagezpouraiderCanada, K-C Canada versera 1 $, jusqu'à un maximum de 50 000 $ en dons, afin de poursuivre ses efforts pour soutenir les populations vulnérables. L'initiative #PartagezpouraiderCanada sur les médias sociaux vise à unir les communautés partout au Canada et à célébrer les actes de gentillesse qui se produisent dans les communautés locales pour nous rappeler que nous sommes tous concernés par cette crise.

« Nous voyons les effets en temps réels de ce virus sur la disponibilité des produits, et alors que nos équipes travaillent sans relâche pour produire et expédier les produits aux détaillants, nous invitons les consommateurs à participer au programme #PartagezpouraiderCanada afin d'aider les autres qui sont dans le besoin », a affirmé Natalia Surina, Responsable de marque, Soins de la famille chez Kimberly-Clark Canada. « Au lieu de faire le plein de papier de toilette et de papier-mouchoir, faisons le plein de générosité, maintenant et pour la suite. Nous sommes convaincus que nos consommateurs ne manquent pas de gentillesse et qu'ils vont participer au programme #PartagezpouraiderCanada afin de nous aider dans cette mission communautaire. »

Cet engagement marque le don le plus important dans l'histoire des marques CottonelleMD et KleenexMD au Canada et s'inscrit dans un engagement plus vaste de Kimberly-Clark Canada, qui soutient Centraide United Way depuis longtemps au Canada.

Pour en savoir plus sur les marques, visitez https://www.cottonelle.com/en-ca/ Cottonelle.com ou Kleenex.com ou rejoignez la conversation en ligne à #PartagezpouraiderCanada. Pour participer aux efforts de Centraide, visitez centraide.ca/Covid-19 .

À propos de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (K-C) et ses marques réputées sont un élément incontournable de la vie des individus dans plus de 175 pays. Alimentés par l'ingéniosité, la créativité et une compréhension des besoins les plus essentiels des individus, nous créons des produits qui les aident à vivre plus intensément les moments qui comptent. Notre portefeuille de marques, qui inclut KleenexMD, CottonelleMD, HuggiesMD, Pull-UpsMD, GoodnitesMD, U by KotexMD PoiseMD, et DependMD, se positionne à la 1re ou 2e place dans 80 pays. Nous appliquons des pratiques durables qui soutiennent une planète saine et bâtissent des communautés plus fortes, tout en garantissant la prospérité de nos activités pour les décennies à venir. Pour rester informé des toutes dernières actualités et en savoir plus sur les 148 années d'innovation de la société, rendez-vous sur kimberly-clark.com, ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter.

À propos de Centraide United Way Canada

Depuis 1919, Centraide United Way se consacre à créer pour tous les Canadiens et Canadiennes un cadre de vie meilleur dans les diverses localités au pays. Fondé en 1939, Centraide United Way Canada exerce un leadership à l'échelle pancanadienne et soutient un réseau fédéré de Centraide et de United Way servant plus de 5?000 communautés canadiennes. Ensemble, nous formons un réseau pancanadien de bâtisseurs locaux visant à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables aujourd'hui et à bâtir des communautés fortes et prospères pour tous et toutes.

[KMB-B]

SOURCE Kimberly-Clark Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :