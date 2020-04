La solution d'énergie photovoltaïque intelligente fiable et éprouvée TrinaPro a été évaluée par DNV GL





Un rapport d'évaluation technologique (également appelé « rapport de bancabilité ») de DNV GL indique que le principal avantage de TrinaPro est l'intégration de modules, d'onduleurs, de trackers, d'algorithmes de contrôle et d'une surveillance basée sur le cloud permettant de bénéficier d'une solution clé en main.

CHANGZHOU, Chine, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « société »), premier fournisseur mondial de solutions d'énergie photovoltaïque et d'énergie intelligente, a annoncé aujourd'hui que la société avait reçu le rapport d'évaluation technologique de la solution d'énergie solaire intelligente TrinaPro (« le rapport ») de DNV GL, une société d'assurance qualité et de gestion des risques d'envergure mondiale.

Les composants de base de la solution TrinaPro sont constitués de modules fabriqués par Trina Solar, de trackers fabriqués par NClave, une filiale de Trina Solar, et d'onduleurs fabriqués par des fournisseurs qualifiés. Ces composants de base sont intégrés à un algorithme de suivi intelligent et une plateforme d'exploitation et de maintenance basée sur le cloud.

Le rapport a montré le gain énergétique potentiel de la solution TrinaPro et de son algorithme de suivi intelligent en se fondant sur des simulations énergétiques indépendantes et un examen de tests réalisés sur le terrain. Si le gain d'énergie varie en fonction de l'emplacement et des conditions météorologiques, DNV GL a estimé que le gain d'énergie associé à l'algorithme de suivi intelligent de TrinaPro était de 0,6 % à 1 % pour un site de test situé à Viana, en Espagne, avec un gain d'énergie de 0,4 % à 1,9 % par temps nuageux et un gain atteignant les 5 % dans des certains conditions.

DNV GL a élaboré un processus détaillé et efficace d'évaluation de la documentation technique et fournit aux investisseurs les informations et les avis dont ils ont besoin pour se familiariser avec un produit inconnu. L'équipe d'évaluation a examiné les dessins techniques, les analyses structurelles, les rapports de tests, les procédures d'installation, les plans relatifs à la qualité, la documentation d'exploitation et de maintenance et les analyses de performance fournis par Trina Solar. DNV GL a également visité les usines de fabrication de modules et de trackers de Trina Solar en Chine et en Espagne pour évaluer ses processus de fabrication et de qualité.

MinWah Leung, chef de projet chez DNV GL, a déclaré : « TrinaPro est un système intégré de modules, d'onduleurs et de trackers associés à un algorithme de suivi intelligent, un réseau de contrôle et une plateforme d'exploitation et de maintenance basée sur le cloud s'accompagnant d'une application mobile. Le principal avantage de TrinaPro est l'intégration du système qui permet d'avoir une solution clé en main. Les projets sont conçus avec des blocs de mégawatts et TrinaPro permet d'intégrer la gestion de projet, l'installation, les composants et la surveillance. Si les commandes logicielles et la plateforme d'exploitation et de maintenance basée sur le cloud de TrinaPro sont nouvelles, Trina utilise des produits déjà existants dans l'industrie pour les modules, les onduleurs et les trackers. DNV GL estime que Trina Solar est capable de fournir un produit qui ne présente pas de risques atypiques. »

Yin Rongfang, directeur général adjoint et vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré : « L'évaluation complète de DNV GL prouve une fois de plus que la technologie de pointe de TrinaPro présente l'un des plus hauts niveaux de bancabilité du marché mondial. TrinaPro est la première solution d'énergie photovoltaïque intelligente de l'industrie et actuellement la seule solution d'énergie photovoltaïque éprouvée par un organisme tiers international. L'élargissement de l'empreinte mondiale de TrinaPro devrait permettre à un nombre croissant de clients d'augmenter leurs revenus d'investissement. »

À propos de Trina Solar

