L'Empire State Building lance la campagne #HeroesShineBright pour manifester sa gratitude envers les premiers intervenants





Le 24 avril marque le coup d'envoi d'une semaine d'illuminations en hommage aux organisations de premiers secours et aux travailleurs essentiels

NEW YORK, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui le lancement de #HeroesShineBright, une campagne d'une semaine visant à remercier toutes les personnes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres lors de la pandémie de COVID-19 aux Etats-Unis et dans le monde entier. Tous les soirs, du 24 avril au 2 mai, l'ESB dédiera les illuminations de sa tour à une organisation de premiers intervenants, chaque jour différente. Les couleurs représentatives de ces organisations seront mises en avant pour rendre hommage à leur bravoure et leur dévouement.

Le 2 mai, lors de la dernière nuit de #HeroesShineBright, l'ESB coordonnera ses illuminations avec les membres de la Fédération des grandes tours du monde : Burj Khalifa (EAU), la Tour CN (Canada), la Tour Macau (Chine), la Tour Busan (Corée du Sud), Willis Tower (Etats-Unis), Euromast (Pays-Bas), 360 Chicago (Etats-Unis), Calgary Tower (Canada), One Liberty Observation Deck (Etats-Unis), Ostankino TV Tower (Russie), Tallinn TV Tower (Estonie) et UFO Tower (Slovaquie). D'autres tours s'associeront à l'initiative et brilleront de tous feux en un battement de coeur rouge à partir de 20 h 30 ? 21 h 30 dans leur fuseau horaire respectif afin de rendre hommage aux personnes qui aident à lutter contre la pandémie, partout dans le monde. Les illuminations étincelantes si caractéristiques de la Tour Eiffel scintilleront elles aussi au rythme de la campagne.

Le calendrier des illuminations est le suivant :

24 avril : jaune/blanc/bleu avec effet de sirène, en hommage aux New York City Fire Department/Emergency Medical Services

Fire Department/Emergency Medical Services 25 avril : bleu/blanc/bleu en hommage aux médecins, aux infirmières et à la communauté médicale

26 avril : bleu/orange/bleu en hommage aux agents de correction

27 avril : deux illuminations différentes :

nord et sud : orange/bleu/blanc en hommage à la Garde côtière des Etats-Unis



est et ouest : bleu/or/bleu en hommage à la Marine des Etats-Unis

28 avril : jaune/noir/blanc en hommage à l'Armée de Terre des Etats-Unis

29 avril : bleu/bleu/bleu en hommage à la Metropolitan Transportation Authority

30 avril : jaune/jaune/jaune en hommage aux travailleurs essentiels

1 er mai : bleu/violet/bleu, en hommage au Jour commémoratif des agents de la paix

mai : bleu/violet/bleu, en hommage au Jour commémoratif des agents de la paix 2 mai : éclairage dynamique au rythme des battements du coeur, en coordination avec la Fédération des grandes tours du monde

« L'Empire State Building est le coeur battant de chacun d'entre nous, et l'icône internationale de la silhouette de la ville de New York. La tour brillera de tous ses feux pour montrer aux premiers intervenants et aux travailleurs essentiels notre appréciation, notre amour et notre soutien, qu'ils méritent », a déclaré Anthony E. Malkin, président et directeur général de l'Empire State Realty Trust. « L'hommage rendu par notre grande ville à chacune des catégories de héros qui évoluent en première ligne connaîtra son point culminant avec l'illumination des tours de la Fédération des grandes tours du monde et mettra ainsi en lumière les contributions des premiers intervenants dans le monde entier ».

L'Empire State Building encourage ses fans à participer tous les soirs à la campagne #HeroesShineBright, et à commenter ses billets et ses histoires sur ses plateformes de médias sociaux pour remercier les travailleurs essentiels. Le 2 mai, l'Empire State Building mettra en ligne une compilation vidéo de messages de remerciement, de commentaires de fans et de clips des illuminations partout dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.esbnyc.com.

