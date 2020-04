CISSS de la Gaspésie - Les syndicats dénoncent le refus d'autoriser au personnel l'accès gratuit aux stationnements





GASPÉ, QC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les syndicats représentant l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la santé à l'emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS de la Gaspésie) sont profondément choqués par le refus de la Direction des ressources humaines de donner accès gratuitement, à tout le personnel, aux stationnements sur les différents sites et pressent les dirigeantes et dirigeants du CISSS de la Gaspésie de corriger cette grave maladresse dans le contexte de crise actuel.

Les porte-parole des syndicats, Annie Bélanger, du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ), Richard Brault, de l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (APTS), Pierre-Luc Boulay, du Syndicat du personnel de soutien du CISSS de la Gaspésie (CSN), et Isabelle Duguay, du Syndicat du personnel de bureau du CISSS de la Gaspésie (CSN), sont unanimes à dénoncer cette décision qu'ils jugent blessante et irrespectueuse à l'égard de travailleuses et de travailleurs qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19.

Une décision insensée et injustifiée

« Depuis l'éclosion de la crise sanitaire, toutes les travailleuses et tous les travailleurs du CISSS de la Gaspésie sont au poste chaque jour pour assumer des tâches essentielles, malgré les risques sérieux pour leur propre santé et même leur vie. C'est extrêmement difficile de travailler sans savoir si on ne sera pas soi-même infecté à la fin de notre quart de travail et qu'on ne transmettra pas le virus à nos proches. Refuser le stationnement gratuit à des employés qui assument quotidiennement de tels risques nous semble totalement insensé et injustifiable », dénoncent d'une seule voix les leaders syndicaux.

Une invitation à manifester plus d'humanité

Ces derniers n'entendent pas en rester là et demandent donc à la Direction générale et aux membres du conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie de démontrer « plus d'humanité et de solidarité » envers leurs propres travailleuses et travailleurs qui surmontent chaque jour leur propre peur pour assurer la santé et la sécurité de la population de toute la région.

« Nous interpellons la directrice générale, Chantal Duguay, et le président du conseil d'administration, Richard Loiselle, pour qu'ils se prononcent publiquement sur cette décision irréfléchie prise par la Direction des ressources humaines. Nous espérons sincèrement qu'ils vont saisir l'occasion pour renverser la décision et témoigner ainsi leur reconnaissance envers l'ensemble du personnel dans le contexte très difficile que nous traversons », concluent les porte-parole des syndicats.

