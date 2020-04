SAMWHA ELECTRIC, fabricant leader de condensateurs électrolytiques, attire l'attention sur le marché mondial de l'électronique





SAMWHA ELECTRIC (KRX : 009470), fabricant spécialisé de condensateurs électrolytiques en Corée, attire l'attention sur le marché mondial de l'électronique en lançant un condensateur électrolytique hybride en polymère conducteur, qui s'appuie sur une technologie avancée.

Depuis de nombreuses années, SAMWHA ELECTRIC propose sur le marché mondial son condensateur électrique à double couche « Green Cap », qui est utilisé pour les produits écoresponsables à forte valeur tels que la 5G, les véhicules écoresponsables, les dispositifs médicaux, les LED, les robots, l'Internet des objets (IdO), ainsi que les systèmes de stockage énergétique (SSE) pour l'énergie éolienne et solaire.

Grâce à un long cycle de remplacement basé sur des cycles de charge/décharge rapides pour plus de 1 million de fois, Green-Cap est facile à entretenir et peut être utilisé à des températures extrêmes. Dans la mesure où il ne contient aucune substance dangereuse pour l'environnement, il est également facile à traiter après utilisation.

Face à une demande croissante sur les marchés stratégiques tels que les véhicules électriques, les communications, les produits électroniques grand public intelligents, les énergies renouvelables, les ASC, le secteur automobile et les composants électroniques, les commandes relatives à ce produit enregistrent une croissance à l'échelle mondiale. Grâce à ses cinq filiales de vente en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande et en Inde, ainsi qu'à ses 14 bureaux régionaux basés dans d'autres pays, la société a établi une infrastructure commerciale stable à l'international pour s'inscrire à la tête du marché mondial.

S'attendant à un avenir meilleur en phase avec l'expansion des infrastructures automobiles écoresponsables, ainsi qu'avec l'augmentation de la demande en électricité écoresponsable due au développement des politiques de réglementation environnementale, SAMWHA ELECTRIC entend répondre à la demande en produits répondant à des normes élevées en développant des appareils à forte valeur dans son centre de R&D, et prendre une position avantageuse tout en se transformant en une société de composants électroniques leader, en développant des technologies exclusives.

« Afin de devenir un fabricant de pièces électroniques intégrées via un contrôle qualité systématique, nous mettons en oeuvre des systèmes de gestion en trois étapes, et gérons efficacement les processus de production grâce à un système de planification des ressources d'entreprise (ERP), à un système de gestion des données en temps réel, et à un système d'exécution de la fabrication (MES) », a déclaré un directeur de SAMWHA ELECTRIC.

Soutenue par ces initiatives, SAMWHA ELECTRIC continue de progresser sur le marché mondial grâce à des synergies de désignation en tant que l'un des bénéficiaires du programme d'accompagnement de l'Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA). La société privilégie également une croissance partagée avec des sociétés affiliées en établissant des relations de partenariat. La culture d'entreprise de SAMWHA ELECTRIC, qui partage des valeurs avec ses clients, offre le potentiel d'un développement futur avec leur confiance.

Produits de SAMWHA ELECTRIC

- EDLC (condensateur électrique à double couche) pour module et type radial, enfichable et axial

- Condensateur électrolytique aluminium hybride en polymère conducteur pour type radial et SMD

- Condensateur électrolytique aluminium pour type radial, SMD, enfichable, à cosse et à vis

Principale application

- Appareils électroménagers pour courant à ondulation élevée, miniaturisation et longue durée de vie

- Onduleur à énergie solaire pour courant à haute tension, capacité élevée et ondulation élevée

- Électronique de puissance pour courant à capacité élevée, ondulation élevée et longue durée de vie, ainsi que pour l'industrie électrique, les machines, et le segment commercial des infrastructures

- Éclairage Led pour une ultra-haute température, une longue durée de vie et une faible impédance

- Automobile pour les groupes motopropulseurs (ECU, convertisseur DC/DC), la sécurité (freins, airbag, ABS) et l'extérieur (phares LED)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 04:05 et diffusé par :