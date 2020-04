TELEMATIC attend un brevet de l'Office européen des brevets pour des paiements sans contact dans les transports en commun





PRAGUE, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- La société TELEMATIC a développé une technologie brevetée de paiement sans contact pour le transport qui permet d'acheter des billets avec n'importe quel smartphone au point de paiement à l'entrée d'un bus ou du métro alors que le téléphone est situé dans un poche ou le sac du passager.

La technologie est prête pour une utilisation pilote dans un environnement de transport réel, dans divers transports en commun urbains, y compris le métro.

La technologie est synergique et permet des paiements dans les parcs de stationnement, dans les lave-autos, pour le carburant dans les stations-service, sur les routes payantes (en traversant un péage à une vitesse de 30 km/h), des paiements pour entrer dans certains pays, dans les restaurants à restauration rapide (McDonald's, Pizza Hut, etc.) et pour le contrôle des ascenseurs dans les hôtels ou les grands immeubles à appartements.

Le système a été évalué professionnellement par l'Office européen des brevets et la délivrance du brevet est prévue pour août ou septembre prochain.

La société TELEMATIC est axée sur les nouvelles technologies et le développement informatique dans un segment des transports. Ses solutions et ses améliorations sont basées sur la connaissance des secteurs bancaire, informatique et des transports. Sa mission est de fournir les meilleures fonctionnalités du logiciel SaaS (Software as Service) aux entreprises qui souhaitent obtenir les meilleurs produits pour leurs clients.

Pendant la crise actuelle du COVID-19, TELEMATIC pense qu'une des façons dont le virus se propage dans les transports en commun est via les lecteurs de paiement où les passagers insèrent leurs cartes de paiement ou leurs portables. La société espère que cette nouvelle technologie pourra être pratique et freiner davantage la propagation des virus.

Web : www.telematic.life

