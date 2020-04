Planview est reconnue comme un leader dans le Quadrant magique 2020 de Gartner®, catégorie Outils de planification agile en entreprise.





Planview® a annoncé aujourd'hui sa sélection en tant que Leader du Quadrant magique 2020 de Gartner dans la catégorie Outils de planification agile en entreprise. Le rapport a évalué la solution Lean and Agile Delivery de Planview et positionne l'entreprise au sommet du quadrant des leaders pour la capacité à exécuter.

« Chaque organisation a aujourd'hui son propre parcours de transformation, même Planview. Nous nous sommes réorganisés pour pivoter et nous concentrer sur nos solutions holistiques de gestion des portefeuilles et des tâches, combinant ainsi le Lean et l'Agile. Le coeur de notre vision est d'accompagner les entreprises durant chaque étape de leur transformation Agile, en respectant leurs conditions et leur calendrier », a déclaré Patrick Tickle, directeur des produits de Planview. « Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par Gartner. »

Selon Gartner, « le développement agile de classe entreprise constitue une évolution naturelle de l'agilité au niveau projet, et permet de répondre aux exigences de la gestion logicielle à grande échelle. Les processus agiles sont fortement accélérés et itératifs. Les besoins en information des équipes agiles diffèrent souvent de ceux de leurs dirigeants. Cela a conduit à l'utilisation d'outils éclectiques : certains destinés aux équipes et d'autres aux dirigeants. »

Planview offre une gamme complète de solutions de Gestion des portefeuilles et des tâches qui sont idéalement positionnées pour aider les organisations à accélérer avec succès une mise en oeuvre conforme à la stratégie. En mettant l'accent sur le rapprochement des solutions de leadership couvrant l'Agile et la PPM, Planview est le partenaire de plateforme pour les organisations de classe entreprise qui doivent assumer de front l'évolution des tâches, la gestion des portefeuilles et l'orientation produit.

« Nous pensons que la position de leader de Planview montre exactement où va l'Agile », a déclaré le Dr Mik Kersten, PDG de Tasktop et auteur à succès de l'ouvrage Project to Product. « Les besoins des entreprises en matière d'Agilité à grande échelle signifient que la fonctionnalité au niveau de l'équipe ne suffit plus. Il a été étonnant de voir un fournisseur leader de PPM effectuer un changement si profond et si impactant dans son propre portefeuille en passant du projet au produit, et de le voir aider les autres à faire de même. En tant que partenaire stratégique, nous sommes honorés de faire partie du voyage et nous réjouissons à l'idée que Planview obtienne des résultats sur le marché à ce moment critique pour les organisations qui ont besoin de s'adapter aux logiciels et à l'innovation numérique. »

« Le fait de travailler avec des partenaires de premier ordre comme Planview est le signe de notre engagement à aider les entreprises à fournir des solutions compétitives à leurs clients dans les meilleurs délais durables », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe et co-fondateur de Scaled Agile, Inc. « L'expérience de Planview dans la Gestion lean des portefeuilles et l'espace Kanban d'entreprise constitue un atout précieux pour les organisations qui cherchent à connecter efficacement leur portefeuille à la stratégie commerciale. »

« Lorsque Planview et LeanKit se sont associés en 2017, nous partagions cette vision ; c'est pourquoi j'ai souhaité que nous fassions partie de la famille de Planview. Notre objectif dès le départ était d'élaborer une solution de livraison Lean et Agile qui soit pragmatique et qui reflète les réalités de la transformation Agile. La transformation prend du temps et les organisations ont besoin d'un partenaire capable de voir et de comprendre tous les aspects du parcours, même les plus rebutants », a confié Jon Terry, ancien co-fondateur de LeanKit et actuel évangéliste en chef de l'offre Lean-Agile de Planview.

À propos de Planview

Planview a un objectif : rendre possible le processus de transformation des organisations, à l'heure où ces dernières revoient leurs stratégies en profondeur afin d'être capables de se positionner sur les marchés d'aujourd'hui, très disruptifs et en constante évolution. Nos solutions aident de manière unique les organisations à concrétiser ce parcours et à accélérer la mise en oeuvre des stratégies à l'échelle de l'entreprise. La gamme complète des solutions de Gestion des portefeuilles et de Gestion des tâches, de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 700 employés, est au service de 3 500 clients, et compte un million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.planview.com/.

Planview et LeanKit sont des marques déposées de Planview, Inc. et le logo Planview est une marque de commerce de Planview, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

