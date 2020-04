Le réseau de TELUS est en tête du classement des réseaux mobiles canadiens de J.D. Power





TORONTO, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS a annoncé fièrement qu'elle se classait au premier rang en matière de qualité du réseau dans l'Est du Canada et qu'elle arrivait ex æquo en première position en Ontario selon l' étude 2020 sur la qualité des réseaux mobiles du Canada de J.D. Power . Il s'agit de la sixième année consécutive où J.D. Power accorde la première place à TELUS pour la qualité de son réseau dans au moins une des régions évaluées, ce qui confirme l'excellence du réseau de TELUS à l'échelle du pays.



« Cette reconnaissance pluriannuelle de J.D. Power est le reflet des investissements cruciaux de TELUS dans son infrastructure de réseau et sa technologie mobile. Comme le nombre de personnes qui travaillent, étudient et passent du temps à la maison n'a jamais été aussi élevé, il est crucial pour les Canadiens d'avoir accès à des réseaux de calibre mondial qui leur permettent d'avoir accès aux ressources économiques, éducatives et sociales qui comptent le plus pour eux, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation qui constitue une nouvelle étape dans notre quête d'excellence et d'innovation dans le domaine des services mobiles au Canada. »

Les réseaux mobiles et filaires de TELUS continuent de servir les Canadiens de façon remarquable pendant la pandémie de COVID-19. Leur utilisation a grimpé en flèche, car les gens à la maison comptent sur la connexion à ces réseaux pour travailler, étudier et demander de l'aide gouvernementale en ligne, et pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Dans le contexte actuel, afin de garantir à nos clients une expérience sans heurts ni interruptions, nous continuons de renforcer nos capacités à maintenir la performance et la résilience des réseaux à un niveau conforme aux normes strictes de TELUS.

Dans les trois régions du Canada, TELUS présente le plus petit nombre de problèmes par 100 connexions. Son réseau est donc le meilleur au pays au chapitre de la fiabilité des services mobiles. La marque de reconnaissance de J.D. Power vient s'ajouter aux nombreuses récompenses que TELUS a reçues à maintes reprises au cours des années pour son réseau mobile de pointe. TELUS a été saluée par d'autres experts du secteur cette année, dont Opensignal, Ookla et Tutela, ainsi que par PCMag en 2019. Ces honneurs viennent garnir une feuille de route déjà remarquable en matière d'excellence du réseau. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 200 milliards de dollars dans ses infrastructures réseau, ses licences de spectre et ses activités afin d'améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d'un océan à l'autre. Elle s'est par ailleurs engagée à investir, au cours des trois prochaines années, 40 milliards de dollars de plus dans les composants technologiques essentiels au déploiement des réseaux 5G, qui stimuleront l'innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l'économie à l'ère de l'hyperconnectivité.

