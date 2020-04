Déclaration du premier ministre à l'occasion du Ramadan





OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Ramadan :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et à travers le monde souligneront le début du Ramadan, qui représente un cheminement spirituel de jeûne et de prières d'une durée d'un mois.

« Habituellement, le Ramadan est un moment de rassemblements collectifs. Les familles et les amis le soulignent en se réunissant, en jeûnant durant le jour et en partageant l'iftar à l'arrivée du soir. Cette année, le Ramadan sera toutefois différent des autres. En raison de la lutte actuelle contre la pandémie globale de COVID-19, nous continuons de protéger nos communautés en restant à la maison et en respectant les conseils des experts de la santé publique. Grâce aux mosquées qui diffusent les prières du vendredi en ligne et des familles qui partageront l'iftar de manière virtuelle, les musulmans canadiens feront leur part.

« Durant cette crise, les valeurs de compassion, de gratitude et de générosité qui sont au coeur de l'islam rayonnent plus que jamais. Nous voyons les musulmans canadiens aider leurs voisins. Le Ramadan, période de charité et de contemplation spirituelle, nous rappelle de mettre les besoins des autres avant les nôtres et de mettre ces valeurs en pratique dans notre vie quotidienne.

« Prenons un instant pour remercier les musulmans canadiens et pour prendre conscience des précieuses contributions qu'ils apportent tous les jours à notre pays.

« Sophie et moi souhaitons paix et bonheur à tous ceux qui soulignent le Ramadan.

« Ramadan Mubarak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 18:30 et diffusé par :