L'événement télévisuel Une chance qu'on s'a : un hommage aux Québécois





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - TVA et Télé-Québec, en collaboration avec le gouvernement du Québec, annoncent la tenue d'un grand événement télévisuel le dimanche 10 mai prochain en soirée: Une chance qu'on s'a.

Plusieurs artistes québécois de la musique, de l'humour et de la danse se mobiliseront et créeront ce rendez-vous culturel pour rendre hommage à la population du Québec, en plus d'organiser une collecte de fonds pour soutenir des organismes qui viennent en aide à nos aînés et aux personnes victimes de violence conjugale. Un spectacle généreux, à l'image de notre culture québécoise et de la grandeur d'âme de tous les Québécois qui luttent sans arrêt contre la COVID-19 depuis déjà de nombreuses semaines. Un spectacle qui a pour objectif de RASSEMBLER les Québécois, RECONNAÎTRE le travail essentiel de nos anges gardiens et de REDONNER au suivant.

Cette émission spéciale, d'une durée de 90 minutes, sans pause publicitaire et diffusée simultanément sur les ondes de TVA et de Télé-Québec, sera produite par Productions Déferlantes et soulignera le courage et la résilience des travailleurs de première ligne, de nos aînés et de leurs proches, des bénévoles, de tous ceux qui assurent un service essentiel ainsi que de toute la population qui, pour le bien commun de notre société, restent à la maison malgré les défis que cela représente.

Parents, enfants, adolescents, personnes seules, tous vivent une réalité similaire, mais différente à la fois. Un défi de tous les instants qui amène son lot d'insécurités et pour lesquelles nous devons souligner les efforts que le Québec fait pour traverser cette épreuve.

« Il est temps de se dire un merci collectif et TVA souhaite offrir cette tribune pour le faire. Pour passer à travers la période actuelle, le Québec a besoin d'espoir. Avec l'événement Une chance qu'on s'a, nous soulignerons ensemble l'incroyable élan de créativité et de solidarité qui anime le Québec. », ajoute France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

« La situation mondiale actuelle est unique et sans précédent. Nous savons tous qu'il y aura un avant et un après et l'important sera de se rappeler que la solidarité et l'humanisme collectifs que nous vivons en ce moment devront perdurer. Chaque petit geste mérite d'être reconnu et salué. À titre de diffuseur public, nous sommes heureux de joindre notre voix forte auprès des enfants et de leurs familles pour leur faire découvrir nos héros du quotidien au Québec. », ajoute Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec.

TVA et Télé-Québec dévoileront plus de détails sur l'événement ainsi que le nom des nombreux artistes qui y participeront au cours des prochains jours.

Une chance qu'on s'a : un spectacle 100% québécois qui nous fera du bien, à voir le 10 mai en soirée à TVA et à Télé-Québec. Cette émission serait également disponible sur leurs plateformes numériques respectives et de rattrapage d'écoute.

SOURCE Groupe TVA

