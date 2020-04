Les entreprises clientes de BMO peuvent maintenant présenter une demande au programme de soutien de BDC pour la COVID-19





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les entreprises clientes de BMO peuvent présenter une demande au programme d'allégement financier de la Banque de développement du Canada (BDC), dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada. Les entreprises clientes sont encouragées à communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO pour comprendre comment ce programme et d'autres mesures de secours peuvent leur venir en aide.

« Comme toujours, nous soutiendrons les entreprises canadiennes. Nous nous concentrons sur la recherche continue de moyens d'aider nos clients à surmonter leurs enjeux de trésorerie et à assurer la continuité de leurs activités, a déclaré Nadim Hirji, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier. Le programme de BDC offre une option de secours supplémentaire aux clients touchés par la COVID-19 et constitue une solution de financement souple pour les entreprises. Les entreprises clientes de BMO disposent de nombreuses options de soutien, y compris d'autres programmes appuyés par le gouvernement et les programmes d'allègement existants de BMO, et nous les encourageons à prendre contact avec nous pour comprendre comment nous pouvons répondre à leurs besoins particuliers », a ajouté Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

Le Programme de prêts conjoints de BDC offre aux entreprises clientes de BMO admissibles des prêts à terme jusqu'à concurrence de 6,25 millions de dollars, dont 80 % seraient accordés par l'intermédiaire de BDC. Les montants de financement disponibles dépendent des revenus de l'entreprise. Les prêts peuvent être assortis d'intérêts uniquement jusqu'à 12 mois, avec une durée maximale de 10 ans et un amortissement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Les prêts sont déterminés au cas par cas.

De plus, la garantie-PCE d'Exportation et développement Canada (EDC) est offerte aux entreprises admissibles. Le programme offre de nouvelles marges de crédit d'exploitation ou des prêts à terme pouvant atteindre 6,25 millions de dollars, dont 80 % sont garantis par EDC. Il est conçu pour faciliter le versement des salaires et le paiement des frais d'exploitation. Pour présenter une demande, les entreprises clientes peuvent communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est également offert aux entreprises dont la masse salariale annuelle se situe entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars, et offre des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $. Les critères complets et le formulaire de demande pour les entreprises admissibles se trouvent sur le site sécurisé de BMO.

Soutien aux entreprises canadiennes

Les mesures d'allègement supplémentaires à l'appui des entreprises canadiennes annoncées par BMO comprennent :

le report des versements sur les cartes de crédit et les marges de crédit pour petites entreprises;

le report du versement du capital d'un prêt aux petites entreprises;

l'augmentation des marges de crédit pour les petites entreprises afin d'aider au chapitre du fonds de roulement à court terme; aux clients qui demandent une augmentation sur une marge de crédit d'exploitation, BMO peut avancer la paie pour les aider à en assurer le versement;

des programmes de secours sur mesure pour les autres entreprises, qui peuvent inclure des reports de paiement des prêts, des marges de crédit et l'accès à des fonds de roulement supplémentaires;

des conseils individuels pour les plans d'affaires et des options pour surmonter tout problème de liquidité, pour les moyennes entreprises.

« Les entreprises canadiennes, en particulier les petites entreprises, sont des moteurs de notre économie, a rappelé Andrew Irvine, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Chaque jour, notre équipe aide nos clients à traverser l'une des périodes financières les plus difficiles de l'histoire, mais nous sommes là à leurs côtés. »

Les clients des Services bancaires aux grandes entreprises peuvent rester à l'affût des nouvelles de BMO sur la COVID-19 ou obtenir les dernières informations d'experts, en visitant la page de soutien de la Banque.

Les clients des Services bancaires aux entreprises sont invités à visiter la page de soutien de BMO pour des mises à jour périodiques et pour en savoir plus sur les mesures de secours liées à la COVID-19.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 17:26 et diffusé par :