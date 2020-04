L'ÉTS salue l'aide financière aux étudiants post-secondaires annoncée par le gouvernement fédéral





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Une nouvelle version de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) destinée spécifiquement aux étudiants de niveau postsecondaire sera mise sur pied et gérée par le gouvernement fédéral, tel qu'annoncé hier par le premier ministre du Canada.

« Je salue avec enthousiasme cette action du gouvernement fédéral, un geste de soutien important à toute la communauté étudiante du pays et de celle du Québec. Cette aide met un baume sur les inquiétudes et le stress que vivent nos étudiants en ces temps de crise et leur permet de concrétiser leurs projets d'études pour septembre. À cet égard, l'ÉTS est déjà prête à les accueillir à la session d'été et à celle de l'automne », a expliqué François Gagnon, directeur général de l'École de technologie supérieure.

« Cette aide incite à l'action et nous permet de participer concrètement au redémarrage de notre économie. L'enseignement, la recherche et le développement technologique sont les moteurs nécessaires à ce redémarrage et sont au coeur de la mission de l'ÉTS depuis 45 ans », a poursuivi François Gagnon.

Cette prestation vise à aider les étudiants qui ont de la difficulté à trouver un emploi ou qui ont vu leurs heures de travail réduites afin qu'ils puissent payer leur loyer et voir à leurs autres frais de subsistance. L'aide sera versée cet été, soit pour la période de mai à août, pour un montant de 1 250 $ par mois. Les étudiants admissibles sont ceux inscrits à la session de septembre et qui retournent sur les bancs d'école à cette période, ainsi que les diplômés après décembre 2019.

Le gouvernement a aussi annoncé la création d'emplois pour les étudiants et des modalités d'assouplissement pour l'aide financière et les programmes de prêts et bourses.

Les étudiants doivent s'adresser directement au gouvernement fédéral pour transmettre leur demande ou encore pour consulter les critères et détails en lien avec leur admissibilité :

