Pandémie de la COVID-19 - Modification au processus de renouvellement des permis de pêche à l'anguille ou à l'éperlan aux Îles-de-la-Madeleine





QUÉBEC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - En raison des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, la Direction régionale des Îles-de-la-Madeleine du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) informe les titulaires de permis de pêche à l'anguille d'Amérique ou de pêche à l'éperlan que des modifications sont apportées au processus de délivrance des permis de pêche pour la saison 2020.

Cette année, l'avis de renouvellement des permis sera expédié environ un mois avant la date officielle du début de la saison de pêche. Ainsi, les avis de renouvellement des permis d'anguille seront envoyés dans les prochains jours tandis que les avis visant les titulaires de permis exclusifs d'éperlan, pour qui la pêche commence le 1er octobre, ne seront expédiés qu'au début du mois de septembre.

À moins d'avis contraire, le paiement des permis pour la saison 2020 devra se faire par chèque ou par mandat-poste et être acheminé au bureau du MAPAQ par la poste. Les personnes intéressées obtiendront des détails plus précis à la réception du formulaire de renouvellement du permis.

Il est à noter que les permis et les étiquettes seront également acheminés par le retour du courrier de manière à respecter les consignes de distanciation sociale et à éviter de nombreuses allées et venues au bureau du Ministère.

