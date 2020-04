Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire 2019 à 149 expéditeurs





MONTRÉAL, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire 2019. En ces temps difficiles il est plus important que jamais d'exprimer notre reconnaissance envers ceux et celles qui restent en sécurité.



Il est facile de se laisser distraire par la réponse actuelle à la COVID-19, mais la sécurité ne prend jamais de pause. C'est dans cet esprit visant à assurer la sécurité et la santé de tous que le CN annonce les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire 2019. Au total, 149 entreprises ont mérité cet honneur.

« Au nom du CN, c'est avec un grand plaisir que je félicite chacune des entreprises lauréates d'un Prix de manutention sécuritaire 2019 », a déclaré James Cairns, premier vice-président, Chaîne d'approvisionnement, Transport par rail du CN. « Ce prix souligne l'effort et l'engagement de nos clients afin de garantir un environnement sécuritaire pour le personnel et les collectivités. La sécurité et la santé sont au premier plan dans le contexte actuel et nous pensons que ces entreprises ont démontré leur engagement à exercer leurs activités de façon sécuritaire. »

Depuis 1992, le Prix de manutention sécuritaire du CN est remis aux clients qui font le chargement des marchandises dangereuses dans les wagons en respectant des normes rigoureuses en matière de manutention et d'expédition sécuritaires de produits réglementés. Les lauréats doivent respecter les critères en vigueur, selon le nombre total d'envois de marchandises dangereuses, toutes installations confondues.

Le Prix de manutention sécuritaire reflète la vision du CN de devenir le chemin de fer le plus sécuritaire de l'Amérique du Nord. « Le nombre d'incidents aux installations des clients a connu une forte diminution au cours des dernières années. Cela est surtout attribuable aux nouvelles initiatives en matière de sécurité, aux communications ouvertes et aux efforts de collaboration entre les clients et le CN. Nous voulons témoigner notre reconnaissance à nos clients et souligner leur engagement à l'égard de la sécurité, a ajouté M. Cairns. « Au CN, nous travaillons ensemble comme UNE ÉQUIPE pour faire en sorte que tous rentrent à la maison sains et saufs après le travail, nos clients compris. »

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme de Gestion responsableMD ? une initiative d'amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Veuillez cliquer sur www.cn.ca/prixmanutentionsecuritaire afin d'afficher la liste des lauréats de 2019 des Prix de manutention sécuritaire du CN.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

