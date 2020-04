Réouverture des écoles : le personnel de soutien scolaire doit être consulté





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Devant le dépôt éventuel de scénarios concernant la réouverture des écoles du Québec, le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN (FEESP-CSN) tient à rappeler au gouvernement du Québec que tout le personnel de soutien des commissions scolaires doit être consulté pour préparer la réouverture des écoles.

À la suite de l'annonce du premier ministre du Québec, le 22 avril, le secteur scolaire FEESP-CSN s'est réservé toute réaction afin d'attendre que la position de rouvrir les écoles se confirme, ce qui a été fait ce midi.

« Nous interpellons le gouvernement afin que celui-ci consulte le personnel de soutien scolaire, dont la collaboration sera nécessaire pour une éventuelle réouverture des écoles. Nos membres ont une expertise réelle concernant l'administration scolaire, l'entretien, l'adaptation scolaire et les services de garde », souligne Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

Le secteur scolaire comprend que la réouverture des écoles doit se faire un jour ou l'autre. Bien qu'une grande partie du personnel de soutien ait assuré la continuité des services tout au long de la crise, notamment dans les services de garde d'urgence et les services administratifs, un retour graduel des élèves soulève des inquiétudes. Que l'on parle des défis liés au respect des règles de la santé publique ou de la pertinence de prévoir des ratios dans les services de garde, les classes et les aires communes, les directives devront être claires.

Il y aura nécessité de prévoir des mesures d'hygiène et de désinfection précises ainsi que du personnel d'entretien ménager suffisant pour les mettre en application. « Rappelons-nous qu'afin de pallier à la pénurie de matériel dans le réseau de la santé et des services sociaux, Québec a récupéré les équipements de protection individuels et le gel désinfectant d'une bonne partie de nos établissements. Il est donc impératif que le gouvernement s'assure d'approvisionner également le réseau de l'éducation pour la sécurité du personnel et des élèves » rajoute Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN.

Profil

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le secteur scolaire représente environ 30?000 employés-es de soutien dans les commissions scolaires, dont le personnel administratif, de service de garde, de soutien direct aux élèves et de soutien manuel.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 16:00 et diffusé par :