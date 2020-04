Déclaration de l'AMC sur la nouvelle stratégie médicale nationale de lutte contre la COVID-19





OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral, d'un investissement de 1,1 milliard de dollars dans une stratégie médicale nationale de lutte contre la COVID-19. Les investissements dans la recherche, les essais cliniques, et le développement de tests nationaux pour modéliser l'évolution de la maladie vont se révéler essentiels à la reprise des activités et à la gestion soutenue de la COVID-19.

L'AMC salue également la création d'un groupe de travail sur l'immunité contre la COVID-19, formé d'experts comme les Dres Theresa Tam et Catherine Hankins, Mme Mona Nemer, et les Drs David Naylor et Tim Evans.

Nous sommes impatients de contribuer à ce travail déterminant et à soutenir une approche prudente, quoiqu'efficace, pour rétablir les services de santé essentiels pour la population canadienne.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

