L'usage des sites d'Exo doit se limiter aux personnes utilisant les transports collectifs

MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Exo tient à rappeler à la population des municipalités qu'elle dessert que l'usage des sites de stationnement incitatif et terminus qu'il exploite doit être réservé en tout temps aux services de transport collectif. Dans le contexte de la COVID-19, exo constate que la population utilise ses stationnements depuis la fermeture des parcs et infrastructures de sports et de loisirs.

Le transport collectif étant reconnu comme service essentiel, les stationnements, les gares et les terminus doivent demeurer accessibles afin que les usagers puissent continuer de se déplacer avec les transports publics.

Étant conscient que la situation actuelle offre très peu de possibilités de pratiquer des activités sportives et de loisirs, exo tient cependant à souligner que ses installations ne sont pas conçues et n'offrent aucune sécurité pour de telles pratiques. De plus, bien que les sites soient présentement moins achalandés qu'à l'habitude, leur utilisation doit se limiter au transport collectif afin de respecter l'esprit des ordonnances gouvernementales, qui vise à limiter la fréquentation des lieux publics et assurer la sécurité de tous. Même à fréquence réduite, la circulation de véhicules personnels et de transport collectif représente un risque non négligeable.

