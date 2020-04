Slice Labs et AXA XL proposent une cyberassurance à la demande pour les utilisateurs de petites entreprises Lenovo





Slice Labs Inc., la première plateforme d'assurance à la demande, a annoncé aujourd'hui que sa cyberassurance dans le cloud pour les petites et moyennes entreprises (PME), fournie par l'une des compagnies d'assurance affiliées d'AXA XL, sera désormais proposée via la suite Security Advisor de la plateforme Lenovo Vantage.

Les clients des PME Lenovo pourront accéder à des informations sur la cyberassurance couvrant un large éventail d'attaques, notamment les ransomwares, et qui fourniront d'autres ressources aux entreprises pour se remettre d'une cyberattaque. En outre, les produits de cyberassurance Slice et AXA XL exploitent l'IA et les analyses pour prévenir les clients d'attaques potentielles avec la mise en place d'une formation à la gestion des cyber risques.

« L'établissement d'un lien avec un leader technologique mondial montre que les PME peuvent accéder à la cyberassurance à la demande de manière encore plus pratique », a déclaré John Coletti, directeur de la souscription de l' équipe de cyberassurance d'AXA XL. « Les petites entreprises ont le devoir, pour elles-mêmes, leurs clients et leurs partenaires, de consacrer quelques minutes à la mise en place d'une police de cyberassurance à la demande. Les conséquences auxquelles on peut s'attendre si on ne le faisait pas, sont bien plus préjudiciables que de perdre un bref instant dans la journée pour acheter ce produit par rapport au risque de devoir fermer une entreprise à la suite d'une attaque ».

Grâce à cette solution opt-in, à la demande, proposée par Slice et AXA XL, Lenovo est en mesure d'offrir à sa clientèle de PME une option d'assurance plus accessible pour vous protéger d'un paysage de menaces en évolution rapide.

« Avec une cybercriminalité accrue dans l'environnement actuel, l'ampleur de la protection des entreprises nécessite une approche à plusieurs volets de la gestion des cyber risques qui recouvre l'éducation, la technologie et les assurances », a déclaré Tim Attia, PDG et cofondateur de Slice Labs. « Le solide écosystème des PME Lenovo bénéficiera désormais d'un ajout harmonieux destiné à renforcer la cybersanté. Nous applaudissons leurs efforts soutenus pour renforcer la sensibilisation à la cyberassurance auprès des PME qui, traditionnellement, n'ont pas connaissance d'un gilet de sauvetage potentiel ».

À propos de Slice Labs:

Slice Labs Inc. est le moteur du futur pour les assurances dans les écosystèmes de services numériques à la demande de la nouvelle économie. Grâce à la plateforme ICS (Slice Labs Insurance Cloud Services), Slice Labs permet aux assureurs, aux sociétés technologiques et à d'autres fournisseurs de services de créer des produits d'assurance numérique véritablement intelligents et intuitifs, basés sur l'utilisation, qui protègent les assurés à tout moment et en tout lieu. Pour rester à jour avec Slice, veuillez consulter le site https://www.slice.is et suivre @SliceLabs sur Twitter.

À propos d'AXA XL :

AXA XL Insurance propose des solutions d'assurances de biens, multirisques, professionnelles, financières et d'assurances spécialisées aux moyennes entreprises et aux grandes multinationales du monde entier. Nous travaillons en partenariat avec ceux qui aident le monde à aller de l'avant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.axaxl.com.

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 15:20 et diffusé par :