Les paralympiens envoient des messages d'espoir en ces temps difficiles





Le Comité paralympique canadien et BBDO Canada diffusent une ASP empathique sur la COVID-19

TORONTO et OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - Un nouveau film du Comité paralympique canadien (CPC) présente le point de vue de paralympiens sur les défis émotionnels entourant la COVID-19, tout en rassurant les Canadiens que tout ira bien.

Avec l'apparition de la pandémie globale, plusieurs Canadiens ont vu leur vie changer en un instant. La nouvelle ASP de 30 secondes, produite par l'agence partenaire BBDO Canada, capte pourquoi les retombées sont une expérience que ceux qui ont un handicap connaissent très bien - bien que ce soit pour des raisons largement différentes.

« Pour plusieurs Canadiens, l'anxiété de cette expérience paraît très aigüe parce qu'elle semble tellement sans précédent », dit Martin Richard, directeur exécutif, communications et marque, du Comité paralympique canadien. « Mais, d'un autre côté, plusieurs athlètes ayant un handicap ont déjà vécu des expériences émotionnelles comme celle-ci. Votre vie est dramatiquement changée à cause de circonstances hors de votre contrôle - et uniquement vous pouvez décider comment aller de l'avant. »

Comme plusieurs marques et organisations, le CPC a été forcé de changer de vitesse à cause de la COVID-19. Après le report des Jeux de Tokyo 2020, il a rapidement trouvé une approche unique dans laquelle il est confiant, dit le directeur exécutif de la création de BBDO Canada, Chris Booth. « Travaillant avec notre client, nous avons identifié une vue plus profonde entourant l'aventure émotionnelle d'avoir votre vie atteinte par un handicap et comment partager ces expériences peut donner de l'espoir et du soutien en cette période. »

Pour créer l'ASP en auto-isolement, le bras de production interne de BBDO Canada Ricochet a travaillé avec les athlètes par courriel sur comment maximiser la qualité sonore en s'enregistrant chez eux. La narration a ensuite été jumelée avec la photographie prise originalement par AJ Messier pour le CPC lors de son Sommet des athlètes en janvier.

Le film de 30 secondes sera diffusé par le consortium médiatique paralympique du Canada et en ligne, en anglais et en français, à compter du 23 avril 2020. BBDO Canada a déjà été associé avec le CPC pour la campagne L'excellence est unique pour partager les réalisations extraordinaires des athlètes paralympiques canadiens avant les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

