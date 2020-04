La Banque Scotia s'engage à verser 300 000 $ pour soutenir la Nouvelle-Écosse





TORONTO, le 23 avril 2020 /CNW/ - Pour témoigner de son soutien aux communautés de la Nouvelle-Écosse, la Banque Scotia fait un don de 300 000 $ pour répondre aux besoins immédiats et à plus long terme des personnes touchées par la récente tragédie.

« Dans des communautés comme Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie, Milford et Enfield, un événement horrible comme celui-là est tout simplement inimaginable, souligne Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Cette tragédie a produit une onde de choc dans toute la Nouvelle-Écosse et à la grandeur du pays. Alors que s'entament le deuil et le lent chemin de la guérison, la Banque Scotia sera très présente dans la communauté pour que l'aide soit disponible là où les besoins sont les plus grands. »

Pour aider les premiers répondants et soutenir les mesures d'aide à plus long terme dans la province, la Banque Scotia verse 50 000 $ à la Mental Health Foundation of Nova Scotia qui, dans le cadre de la Tema Foundation Named Grant, offre aux premiers répondants, aux soignants et à leurs proches des services dans le domaine de la santé mentale et du bien-être.

Et pour répondre aux besoins à plus long terme, la Banque Scotia fait aussi un don de 250 000 $ à divers organismes locaux pour venir en aide aux personnes les plus grandement touchées par cette tragédie.

« La banque mondiale que nous sommes aujourd'hui a été fondée il y a près de 188 ans à Halifax, sous le nom La Banque de Nouvelle-Écosse. Les principes, les valeurs et l'intégrité qui proviennent de nos origines néo-écossaises orientent encore aujourd'hui les actions de la Banque Scotia, explique Dan Rees. Il n'est pas facile de trouver du réconfort au lendemain d'une telle tragédie, mais tous les BanquiersScotia comme tous les Canadiens sont de tout coeur avec la population de la Nouvelle-Écosse durant cette épreuve. »

À propos de la Banque Scotia



La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

