Annulation d'Audace : l'événement-bénéfice annuel phare de l'IRIC





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis 2014, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal organise son événement-bénéfice, Audace, qui contribue annuellement à financer des découvertes prometteuses pour lutter contre le cancer. Chaque année, l'événement permet d'amasser près d'un million de dollars en soutien aux efforts de recherche.

Par respect pour les politiques mises en place par nos gouvernements concernant la pandémie de COVID-19, et par souci de contribuer à l'éradication de la crise, l'IRIC a pris la difficile décision d'annuler l'événement. L'Institut souhaite néanmoins prendre le temps de remercier celles et ceux qui ont travaillé rigoureusement, avant la crise, pour faire de l'événement Audace 2020 un succès. Nous remercions ainsi les membres du Cabinet de financement ? composé de gens de tous horizons et de tous secteurs d'activités ? , les membres honoraires, ainsi que les Jeunes Philanthropes de l'IRIC pour leur dévouement envers la cause ***. Merci à Sébastien Lemieux, chercheur principal à l'IRIC et invité spécial, ainsi qu'à Yoshua Bengio, directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila) et conseiller spécial, pour leurs précieuses expertises. Merci aussi à tous nos fournisseurs, notamment Altitude C, qui a su nous aider à repenser la formule de notre événement. Nous remercions également nos fidèles partenaires de services, nos commanditaires, nos donateurs et surtout tous ceux qui ont accepté de transformer leur participation à Audace 2020 en généreux don pour la recherche à l'IRIC.

Les conséquences de l'annulation de cet événement-bénéfice ne sont pas anodines pour l'Institut, qui doit faire face, comme bien d'autres organisations, à de sérieux enjeux.

En plus de poser un défi de taille aux équipes de recherche, la situation actuelle compromet le financement d'importants projets et a un impact non négligeable sur le maintien de nos infrastructures et de notre personnel.

C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à soutenir nos efforts de recherche liés à la cancérologie, et dans les circonstances, en lien avec la COVID-19. Plusieurs équipes de recherche de l'IRIC adaptent leurs compétences et réinventent leur savoir afin de contribuer à l'effort collectif : trouver des solutions créatives et audacieuses pour contrer la pandémie mondiale. Aujourd'hui, nos scientifiques ont besoin de vous.

« En ces temps incertains, il n'y a qu'une certitude : la recherche scientifique est essentielle pour appréhender des problèmes sociétaux qui touchent directement la santé des gens, comme c'est le cas avec la pandémie que nous vivons. Une fois de plus, je suis persuadé qu'ensemble, nous serons en mesure de traverser cette épreuve. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, qui croient en notre mission depuis ses débuts. Vous nous permettez tous les jours de nous rapprocher de nos objectifs et contribuez à nos réalisations », mentionne Michel Bouvier, directeur général et chercheur principal à l'IRIC.

Par leur curiosité et leur engagement, les scientifiques chevronnés de l'IRIC changent notre vie à coups de petites et de grandes découvertes. Vous désirez faire partie de la solution? Vous pouvez nous aider à faire avancer la recherche à coups de petits et de grands dons. Dans ce contexte particulier, nous avons mis sur pied le Fonds d'urgence de l'IRIC, nous permettant de poursuivre notre mission. Donnez généreusement via ce lien.

Le Cabinet de financement est composé de : Frédéric Alberro, Directeur, Québec, Médicaments Novateurs Canada; Luc Bachand, Administrateur de sociétés; Jacques Bernier, Cofondateur et associé principal, Teralys Capital; Therence Bois, Chef des opérations et Cofondateur, InVivo AI; Catherine Bouchard, Directrice, Secteur Soins de santé, Caisse de dépôt et placement du Québec; Michel Bouvier, Directeur général, Chercheur principal, Unité de recherche en pharmacologie moléculaire, IRIC; Clarissa Desjardins, Ex-PDG, Clementia; Sylvain Fortier, Chef de l'investissement et de l'innovation, Ivanhoé Cambridge; Annie Gauthier, Associée, avocate, BCF; Sébastien Giguère, Co-fondateur, InVivo AI; Paul Hamelin, Président, Conseil d'administration, GIRO et co-fondateur, Fonds Hamelys; Lea Harrington, Chercheuse principale, Unité de recherche sur l'homéostasie de la longueur des télomères et de l'instabilité génomique, IRIC; Steven J. Klein, Vice-président du développement des affaires, IRICoR; Anne Lebel, Conseillère principale en développement, IRIC; Alexandre Le Bouthillier, Cofondateur et chef des affaires corporatives, Imagia; Sébastien Lemieux, Chercheur principal, Unité de recherche en bio-informatique fonctionnelle et structurale, IRIC, Professeur, IVADO; Danielle Lysaught, Co-fondatrice et directrice, Fonds Hamelys; Catryn Pinard, Présidente et chef de la direction, Nationex; Robert Paré, Conseiller stratégique, Fasken; J.P. Towner, Vice-président exécutif, Chef de la direction financière, Pomerleau Inc.

Les membres honoraires sont Robert Tessier, Président du conseil d'administration, Caisse de dépôt et placement du Québec et Président du conseil d'administration, IRIC; ainsi que Valérie Ménard, Associée principale, Conseillère en sécurité financière, Ménard et Associés.

Les Jeunes Philanthropes de l'IRIC impliqués dans Audace 2020 sont les suivants : Dre Katrina Kontaxis, Chirurgienne buccale et maxillo-faciale, MaxilloVendôme; Doriane Labrosse, Directrice, développement corporatif, Couvre-Planchers Labrosse Inc.; Philippe Letendre-Joachim, Consultant en stratégie et management, SPB; Benjamin Raynauld, Directeur principal, Investissements, Corporation immobilière Kevric.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer.

Pour information : iric.ca

SOURCE Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 14:40 et diffusé par :