La ministre Qualtrough participe à la réunion virtuelle extraordinaire des ministres du Travail et de l'Emploi du G20





GATINEAU, QC, le 23 avril 2020 /CNW/ - Le monde fait face à une grave crise économique et de santé publique. Au cours des dernières semaines, le Canada a pris des mesures immédiates, considérables et décisives pour soutenir les Canadiens et les entreprises qui sont confrontés à des difficultés en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, et le Canada est prêt à faire plus si nécessaire.

Le Canada collabore également avec ses partenaires internationaux pour discuter de la stabilité économique et sociale mondiale, transmettre l'information et les pratiques exemplaires et renforcer la coordination internationale en réponse à la crise actuelle. Afin de contribuer à ces efforts, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a participé aujourd'hui par vidéoconférence à la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 pour discuter des répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l'emploi et des mesures de protection sociale mises en oeuvre par les pays membres du G20.

Au cours de la réunion, la ministre Qualtrough a souligné les mesures prises dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 afin de soutenir le marché du travail canadien et les citoyens vulnérables. La réunion extraordinaire des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 s'est conclue par la signature d'une déclaration des ministres sur la COVID-19. Ces derniers ont également convenu qu'ils étaient prêts à se réunir à nouveau au besoin pour suivre les progrès et examiner d'autres mesures et engagements visant à continuer de soutenir les travailleurs et les entreprises, et à poursuivre l'avancement vers les objectifs communs du G20.

Citation



« Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les travailleurs canadiens qui sont confrontés à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. La réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 montre notre engagement collectif : nous assurer que les travailleurs sont soutenus pendant cette crise et qu'ils sont prêts et capables de retourner travailler lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Les faits en bref

Le G20 est le principal forum de coopération économique international entre ses membres, les principales économies mondiales, qui représentent tous les continents habités, 85 % de la production économique mondiale, deux tiers de la population mondiale et 75 % du commerce international.

Le G20 est la reconnaissance que la prospérité mondiale est interdépendante et que nos possibilités et nos défis économiques sont inter reliés.

Liens connexes

Déclaration des ministres du Travail et de l'Emploi du G20

Site Web de la présidence du Sommet du G20 (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 14:32 et diffusé par :