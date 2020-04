Impacts de la COVID-19 - La FCCQ aborde l'enjeu de la santé mentale liée à l'insécurité financière





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire que nous traversons provoque également une crise économique avec des conséquences majeures sur des milliers d'entrepreneurs et de travailleurs. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) s'inquiète d'ailleurs des répercussions sur la santé mentale et de ses impacts potentiels sur la relance économique.

Afin d'aider et de soutenir ses membres avec les multiples questions liées à la santé mentale, la FCCQ organisait aujourd'hui un webinaire avec Bernard Blais, directeur clinique chez Morneau Shepell. M. Blais y abordait les différents enjeux psychologiques dans les milieux de travail dans un contexte de pandémie et présentait une enquête effectuée quant à l'état de santé psychologique des travailleurs pendant cette crise.

« La pandémie de COVID-19 et les mesures d'isolement et de confinement qui en découlent peuvent entrainer de l'anxiété ou un sentiment de déprime chez plusieurs personnes. À cela s'ajoute un stress économique pour de nombreux entrepreneurs et leurs employés », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Il s'agit du gagne-pain de ces gens, ils n'ont pratiquement plus d'entrées d'argent et plusieurs d'entre eux feront face à la faillite s'ils n'obtiennent pas de l'aide financière ou si la situation ne se rétablit pas rapidement. Ces circonstances sont difficiles et peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Il est important d'être attentif aux signes et de chercher de l'aide au besoin. »

Savoir déceler les signes

Les signes sur le plan physique peuvent prendre la forme de maux de têtes, de troubles du sommeil ou de perte d'appétit. Sur le plan psychologique et émotionnel, on peut observer de l'inquiétude, de l'insécurité, un sentiment de découragement, de tristesse ou de colère.

Des ressources sont disponibles

Si vous vivez de l'anxiété, de la déprime ou un stress lié à l'insécurité financière, des ressources d'aide sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec : https://quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez aussi appeler au 1-877 644-4545 (sans frais). Le gouvernement fédéral a également lancé la plateforme, Espace mieux-être Canada, pour offrir de l'aide aux personnes éprouvant des problèmes de santé mentale et de consommation de substances : https://ca.portal.gs/

« Il est primordial d'aborder ces questions et le webinaire d'aujourd'hui permet à l'ensemble de notre réseau d'échanger et d'en apprendre davantage pour mieux outiller les entrepreneurs et les travailleurs. La FCCQ est par ailleurs très active afin de proposer des mesures qui atténueront les impacts économiques de la crise. Nous avons notamment obtenu le rehaussement des subventions salariales jusqu'à 75%. Cette mesure apporte un grand soulagement à de nombreuses entreprises qui obtiennent un soutien financier et peuvent garder le lien d'emploi avec leurs employés », souligne Charles Milliard.

« Les gens se sentent seuls, isolés, ils ne voient plus leurs collègues de travail. Les employeurs ne savent pas combien de travailleurs ils vont devoir mettre à pied. Ils n'ont aucune idée s'ils pourront payer leurs fournisseurs, ni même s'ils seront toujours ouverts dans quelques semaines. Même à distance, les employeurs doivent garder le contact avec leurs employés le plus possible. Cela permettra de minimiser les impacts de l'isolement et de s'assurer que la reprise se fera plus harmonieusement. La santé mentale est un enjeu dont nous devons absolument parler et j'invite tous ceux qui en ressentent le besoin à faire appel aux ressources qui sont mises à votre disposition », a conclu Charles Milliard.

