Focus Graphite Inc. annonce la signature d'une Lettre d'Intention avec Investissement Québec visant l'achat de la participation de 50 % de focus dans le projet d'éléments des terres rares Kwyjibo, région de la Côte-Nord, Québec





KINGSTON, Ontario, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Focus Graphite Inc. (« Focus ») (TSX-V: FMS; OTCQX: FCSMF; FSE: FKC) est heureuse d'annoncer la signature d'une Lettre d'Intention avec Investissement Québec visant l'achat de la participation de Focus dans la coentreprise du projet d'éléments des terres rares Kwyjibo en contrepartie d'un paiement au comptant de 7 237 696 $. Le projet Kwyjibo est détenu en coentreprise par Focus (50 %) et SOQUEM Inc. (50 %). SOQUEM est l'opérateur du projet.



La propriété Kwyjibo est constituée d'un bloc de 116 cellules désignées sur carte (CDC) contiguës d'une superficie de 6 283,5 ha. Elle est située sur la Côte-Nord du Québec, 25 km à l'est du chemin de fer Québec North Shore and Labrador (QNS&L), 2,5 km au nord du Lac Manitou, et 125 km au nord-est de la ville portuaire de Sept-Îles. La propriété Kwyjibo est accessible par hydravion et hélicoptère à partir de bases aériennes à Sept-Îles.

Gary Economo, Chef de la direction de Focus Graphite, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer la signature aujourd'hui d'une Lettre d'Intention avec Investissement Québec pour l'achat de notre participation de 50% dans le projet Kwyjibo. Nous croyons que la vente de cet actif va créer une plus-value pour nos actionnaires et elle va permettre à Focus Graphite de canaliser ses ressources et ses efforts vers ses autres projets en développement ».

« L'acquisition par Investissement Québec de la participation de Focus Graphite dans le projet Kwyjibo offre la possibilité de créer des occasions d'affaires dans le marché mondial des terres rares, tout en maintenant la propriété québécoise du projet. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique du gouvernement visant à développer le territoire où se trouve le projet, et à assurer le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques, » a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

La transaction entre Investissement Québec et Focus est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles et devrait être conclue pour le 14 mai 2020 ou à toute autre date convenue par écrit entre les parties.

À propos de Focus Graphite

Focus Graphite inc. est une société d'exploration junior orientée vers le secteur des minéraux critiques et stratégiques au Québec, un fournisseur de solutions technologiques et une entreprise novatrice. Focus est détenteur du projet de graphite en paillettes du Lac Knife situé à 27 km au sud de la ville de Fermont sur la Côte-Nord, présentement à l'étape de l'évaluation environnementale avancée. Afin de répondre aux intérêts des intervenants québécois pour la transformation du concentré à l'intérieur de la province et pour générer de la valeur pour ses actionnaires, Focus évalue la faisabilité de produire des produits de graphite à valeur ajoutée, dont du graphite sphérique de catégorie pile.

Focus Graphite détient aussi une participation importante dans le développeur d'applications de graphène Grafoid Inc. et est membre de l'Alliance 2GL avec Grafoid, Stria Lithium inc. et Braille Batteries inc.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par son unité d'affaires CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection d'investissements étrangers au Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Scott Anderson

Agent - Relations avec les investisseurs

(858) 229-7063

sanderson@nextcap-ir.com

www.focusgraphite.com

