Resco dévoile une nouvelle solution mobile dotée d'une fonctionnalité prête à l'emploi adaptée aux marchés verticaux





Resco, grand fournisseur de solutions mobiles multiplateformes pour entreprises et partenaire mondial de Microsoft et de Salesforce ISV, a officiellement lancé Inspections for Industry Verticals.

Évolution de Resco Inspections, il vise plus particulièrement à rationaliser les principales opérations dans les secteurs qui exigent une grande efficience et une numérisation des processus de travail. La solution annoncée se distingue par son déploiement rapide, sa facilité d'utilisation, et ses capacités prêtes à l'emploi ? qui permettent aux entreprises de mettre la mobilité en oeuvre dans leurs flux de travaux sans devoir y investir trop de temps et d'argent.

Inspections for Industry Verticals est doté d'une fonctionnalité sur mesure pour trois grands marchés verticaux: la manufacture, l'énergie et l'entretien de biens immobiliers. À l'aide de formulaires prêts à l'emploi, les entreprises peuvent immédiatement optimiser une large gamme de processus:

Gestion de la production et des actifs

Contrôles de santé et de sécurité

Assurance qualité

Inspections des services essentiels

Entretien de l'équipement

Évaluations des risques d'incendie

Audits de bail

Déploiement rapide

L'utilisabilité immédiate d'Inspections for Industry Verticals permet à quiconque de créer des formulaires mobiles, de les publier sur un dispositif mobile, et de démarrer immédiatement l'inspection. Aucune programmation n'est requise.

Sans coûts supplémentaires

Inspections for Industry Verticals peut être utilisé comme solution autonome, sans coûts supplémentaires ni licences tierces. Les entreprises peuvent à présent utiliser une solution unique pour réunir et analyser des données où elles le veulent.

Aisément personnalisable

Le processus de création de formulaires, de listes de vérification, d'audits ou d'enquêtes est rationalisé au maximum. Des modèles d'application, des formulaires, et une logique entièrement personnalisés peuvent aussi être créés au-delà de l'offre prête à l'emploi ? ce qui permet aux entreprises d'utiliser la mobilité dans une infinité de scénarios.

Intégrations avec des sources de données externes

Inspections for Industry Verticals peut être utilisé comme solution autonome ou connecté à Microsoft Dynamics 365 et Salesforce. Les nouvelles interfaces de programmation d'intégration simplifient aussi grandement la connexion à d'autres systèmes CRM, ERP ou SQL.

Resco propose un essai gratuit de 30 jours qui permet à tout client et partenaire d'apprécier toutes les capacités du produit. Les entreprises actives dans la manufacture, l'énergie, et l'entretien de biens immobiliers peuvent configurer un essai expressément adapté à leur secteur.

Pour en savoir plus, consultez: www.resco.net/products/inspections

À propos de Resco

Fondé en 1999, Resco est l'un des leaders mondiaux du développement de solutions logicielles mobiles multiplateformes. Ses produits sont aujourd'hui utilisés par plus de 2 500 clients professionnels avec plus de 200 000 utilisateurs sous licence. La pierre angulaire de la plateforme de développement multi-expérience de Resco est l'outil de configuration et de gestion Woodford qui, avec les applications mobiles Resco, est au coeur de tous les produits Resco.

www.resco.net

