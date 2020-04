Accord déclare un dividende trimestriel de 0,05 $ par action





TORONTO, le 23 avril 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) (« Accord » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé une diminution de son dividende trimestriel, qui passera de neuf cents (0,09 $) par action ordinaire à cinq cents (0,05 $) par action ordinaire. Le dividende sera versé le 1er juin 2020 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 15 mai 2020.

Simon Hitzig, président et chef de la direction de la Société, a déclaré ce qui suit : « Nous traversons une période de perturbations économiques sans précédent. Au moment où le ralentissement économique a débuté, nous étions dotés d'un portefeuille bien diversifié et d'un solide capital de base, mais la durée et l'ampleur des perturbations restent à voir. » M. Hitzig a ajouté : « Nous avons choisi de diminuer le dividende trimestriel pour deux raisons : premièrement, pour conserver plus de capital dans l'entreprise, ce qui nous permettra de maintenir la solidité du bilan pendant cette période difficile et, deuxièmement, pour nous assurer que nous pourrons tirer parti des possibilités de croissance que nous commençons à voir alors que certains de nos concurrents battent en retraite. »

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment les suivants : affacturage, financement des comptes clients, financement de stocks, financement d'équipement, financement commercial et financement du cinéma et des médias. Accord facilite l'accès aux capitaux depuis 42 ans, en aidant les entreprises à saisir des occasions et à prospérer.

