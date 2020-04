Un fonds d'urgence pour les Auberges du coeur du Québec





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation des Auberges du coeur du Québec, en partenariat avec la Fondation Chopin-Péladeau, met sur pied un fonds d'urgence dans lequel elle souhaite recueillir 500 000 $ pour venir en aide aux 30 Auberges du coeur à travers le Québec qui sont durement touchées par la crise de la COVID-19.

À la suite d'une mise de départ de 100 000 $, généreusement versée par la Fondation Chopin-Péladeau et son président Pierre Karl Péladeau, les deux fondations font maintenant appel à la générosité des entreprises et à celle des Québécoises et des Québécois pour construire ce fonds d'urgence et ainsi appuyer la mission des Auberges qui accueillent annuellement des milliers de jeunes en difficulté et sans-abri.

Répondant à l'appel, Les Cuisines Solidaires, initiative mise sur pied ces dernières semaines par le fondateur de la Tablée des Chefs, Jean-François Archambault, participeront au fonds par la distribution de repas dans des Auberges du coeur du Québec. Contribuant également, l'entreprise québécoise de mobilier en ligne M2GO et son fondateur, Vincent Gagnon, se sont engagés à remettre au fonds, 5 % de leurs ventes durant leur grande promotion printanière du 8 au 31 mai 2020. La solidarité des entreprises du Québec peut faire une différence dans l'espoir de ces jeunes de se rebâtir une vie.

Pour se conformer aux directives liées à l'interdiction de rassemblements, la Fondation des Auberges du coeur a dû annuler tous ses événements-bénéfices entraînant un manque de revenus considérable pour soutenir financièrement les Auberges. Actuellement, plusieurs des maisons d'hébergement jeunesse font face à une situation financière précaire qui les mènera à une fermeture éventuelle en raison du manque de financement.

Les Auberges du coeur sont un service essentiel. Elles doivent pouvoir, plus que jamais, poursuivre leur mission auprès des jeunes. Dans le contexte de pandémie, il est d'autant plus inquiétant de savoir que des milliers de jeunes pourraient se retrouver à la rue, une fois de plus, et contracter le virus par manque de ressource.

Citations

« C'est un cri du coeur pour nous aider à créer un fonds d'urgence permettant de maintenir nos services essentiels auprès des jeunes sans-abri afin qu'ils ne se retrouvent pas à nouveau à la rue. En période de grande difficulté, la solidarité et l'entraide envers les plus démunis sont le moteur de l'humanité. Grâce à ces mains tendues, en nous mobilisant, nous pouvons donner la chance à ces jeunes d'entrevoir un avenir meilleur. »

- Michèle Noël, directrice générale, Fondation des Auberges du coeur du Québec

« Ces jeunes qui frappent à la porte des Auberges du coeur portent en eux l'espoir de s'en sortir. Il est difficile de s'imaginer que près de 20 000 jeunes au Québec vivent dans l'errance ou évoluent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Pourtant, c'est un fait. Les Auberges du coeur sont de véritables points d'ancrage et d'appui pour ces jeunes. De m'imaginer que certains d'entre eux pourraient retourner à la rue et faire face une fois de plus à leur problème sans filet de sécurité, et ce, par manque de financement, m'apparaît inconcevable. La crise à laquelle nous faisons face présentement demande aux Auberges du coeur de prolonger les séjours d'hébergement de ces jeunes pour leur sécurité, d'appliquer des mesures sanitaires rigoureuses et de confinement. Ajouter à cela un manque de personnel et de ressources financières rend la tâche encore plus difficile. Sans aide financière, nous ne pourrons pas offrir à ces jeunes le soutien dont ils ont besoin. »

- Marie-Claude Barrette, porte-parole, Fondation des Auberges du coeur du Québec

« La crise sans précédent que nous traversons bouleverse nos vies et celle de milliers de jeunes du Québec qui, plus que jamais, ont besoin des Auberges du coeur pour se retrouver dans un milieu de vie sain et sécuritaire. Aujourd'hui, les Auberges ont besoin de nous, de notre appui pour poursuivre leur indispensable travail. Elles doivent pouvoir compter sur notre solidarité. Je vous invite donc à contribuer au fonds d'urgence de la Fondation des Auberges du coeur. »

- Pierre Karl Péladeau, président, Fondation Chopin-Péladeau

« Les Cuisines Solidaires sont nées d'un désir de nourrir les Québécois les plus vulnérables et en cette période de crise, les jeunes des Auberges du coeur ont encore plus besoin du support de la collectivité. Les jeunes sont au coeur de la mission de La Tablée des Chefs; il est donc normal de vouloir combler leur besoin de base de s'alimenter. Il était important pour nous de contribuer au rôle essentiel des Auberges du coeur. »

- Jean-François Archambault, directeur général et fondateur, La Tablée des Chefs et Les Cuisines Solidaires

« Notre société a un devoir de solidarité envers les plus démunis. Je suis convaincu qu'en nous mobilisant comme individus et comme citoyens corporatifs, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire une réelle différence auprès de ces jeunes dans le besoin. »

- Vincent Gagnon, fondateur, M2GO

Pour faire un don au fonds d'urgence de la Fondation des Auberges du coeur

Site sécurisé en ligne : www.aubergesducoeur.com



Par la poste : La Fondation des Auberges du coeur

4246, rue Jean-Talon Est, Tour Sud - bureau 17

Montréal (Québec) H1S 1J8

À propos de la Fondation des Auberges du coeur

La Fondation a pour mission d'appuyer financièrement les 30 Auberges du coeur à travers le Québec qui accueillent environ 3 500 jeunes par année de 12 à 35 ans et sont contraintes de refuser plus de 2 000 demandes, faute de place. Ces jeunes sont marqués à divers degrés par des conflits familiaux, l'abandon parental, des abus physiques et sexuels, des problèmes de santé mentale, la violence, la pauvreté, la dépendance aux drogues et à l'alcool. Plus de 70 % des jeunes hébergés sont âgés entre 14 et 22 ans. Au fil des ans, ils sont plus de 80 000 jeunes à avoir trouvé refuge dans les maisons d'hébergement.

Plus qu'un gîte et un couvert pour une nuit, les Auberges du coeur travaillent sur l'ensemble des conditions de vie qui conduisent ces jeunes à la rue et compromettent leur intégration en société. Ils trouvent, dans les maisons d'hébergement, des intervenants psychosociaux qui tiennent compte de leur rythme et de leur cheminement et qui assurent un suivi individualisé axé sur les objectifs fixés par le jeune, un encadrement favorisant l'apprentissage de l'autonomie, des activités favorisant le retour aux études ou sur le marché du travail ainsi qu'un accompagnement dans leur parcours scolaire.

À propos de la Fondation Chopin-Péladeau

La Fondation Chopin-Péladeau est une fondation familiale privée présidée par Pierre Karl Péladeau et nommée à la mémoire de ses parents, Raymonde Chopin et Pierre Péladeau. Elle concentre ses interventions auprès d'organismes de partout au Québec oeuvrant en prévention du suicide, d'aide aux jeunes et d'accès, pour toutes et tous, au savoir et à la connaissance comme vecteur porteur de réussite.

En ces temps de pandémie, alors que de nombreux Québécois et Québécoises vivent l'insécurité alimentaire, la Fondation Chopin-Péladeau a choisi d'appuyer, entre autres, les Cuisines Solidaires, une initiative de La Tablée des Chefs au profit des Banques alimentaires du Québec, et Action secours Vie d'espoir, un comptoir alimentaire desservant les territoires de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles.

À propos des Cuisines Solidaires

Pour venir en aide aux Banques alimentaires du Québec, La Tablée des Chefs lance Les Cuisines Solidaires, un projet qui mobilise l'industrie alimentaire et les chefs du Québec, pour produire plus de 1 600 000 repas et ainsi nourrir les personnes dans le besoin pendant et après la crise de la COVID-19. Une initiative d'envergure nécessitant une grande implication de chefs et d'acteurs du secteur agroalimentaire. Les Cuisines Solidaires n'auraient pu voir le jour aussi rapidement sans la contribution de partenaires majeurs : Fondation Chopin-Péladeau, Québecor, IGA ainsi que la contribution du Fonds d'urgence de Centraide, du gouvernement du Québec et des Banques alimentaires du Québec. D'autres partenaires mettent également la main à la pâte pour contribuer par des dons pécuniaires, de matériel ou d'aliments qui serviront à confectionner les plats.

La Tablée des Chefs est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes. Son service de courtage en alimentation durable a permis la récupération de plus de 1 million de portions de nourriture en 2019. D'autre part, Les Brigades culinaires est un programme offert en activité parascolaire dans les écoles secondaires, dans le cadre d'ateliers portant sur l'alimentation et les saines habitudes de vie. Le programme de formation culinaire Cuisine ton avenir est destiné aux jeunes en centre jeunesse. Chaque année, nos programmes touchent plus de 4000 jeunes.

À propos de M2GO

M2GO, une entreprise québécoise dédiée à rendre l'expérience d'achat de meubles agréable, simple et abordable, propose plus de 4 000 articles dont plus de la moitié est conçue et fabriquée au Québec ou au Canada. Grâce à sa chaîne d'approvisionnement simplifiée, les achats passent du fournisseur au consommateur avec moins d'intermédiaires dans le processus, réduisant le total du panier d'achats des clients de M2GO.

Récemment, M2GO a pu fournir rapidement 50 commodes fabriquées au Québec au CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal afin de meubler une unité temporaire destinée aux patients atteints de la COVID-19 à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'entreprise montréalaise a aussi acheminé à l'organisme Les Bergers de l'espoir, 27 lits pliants pour l'accueil de personnes sans domicile, dans la région d'Ottawa. L'entreprise, efficace dans toutes conditions, est prête à fournir en mobilier la population ainsi que les établissements de services essentiels.

