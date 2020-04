Une nouvelle campagne rappelle aux Canadiens que les producteurs laitiers sont « Ici pour vous »





Les producteurs laitiers donnent plus de 5 millions de dollars aux banques alimentaires partout au Canada pour aider ceux qui en ont besoin

OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) lancent aujourd'hui une nouvelle campagne marketing visant à rassurer les consommateurs et à leur faire savoir que, malgré la pandémie de COVID-19, les producteurs laitiers sont encore « Ici pour vous » et continuent d'offrir des produits agroalimentaires canadiens de grande qualité. La campagne vient rassurer les Canadiens au sujet des protocoles de salubrité exhaustifs qui sont suivis dans les fermes laitières canadiennes, tout en illustrant de manière inspirante comment les producteurs travaillent dans des conditions difficiles pour nourrir la nation en donnant plus de 5 millions de dollars pour venir en aide aux familles dans le besoin.

Ciblant les consommateurs millénariaux et de la génération Z, la nouvelle campagne « Ici pour vous » illustre comment les producteurs laitiers canadiens se sont adaptés aux circonstances difficiles pour assurer la qualité et la salubrité des produits laitiers canadiens et la fiabilité de l'approvisionnement.

« Les producteurs laitiers travaillent plus fort que jamais pour aider à nourrir la population canadienne alors qu'elle vit l'un des moments les plus marquants de son histoire. Et ils le font en maintenant leurs engagements rigoureux envers la qualité du lait, la salubrité des aliments et les pratiques de production responsables, indique Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing chez les PLC. Nous voulions souligner les efforts exceptionnels que déploient les producteurs laitiers canadiens pour offrir aux consommateurs des produits laitiers canadiens de grande qualité dans ce contexte difficile. »

En respectant les directives des autorités de santé publique et les protocoles de salubrité à la ferme mis en oeuvre pour prévenir la transmission d'humain à humain du virus de la COVID-19, les PLC ont créé des vidéos pour cette campagne en misant sur des images préalablement tournées. Celles-ci mettent entre autres en vedette de fiers producteurs laitiers canadiens qui ont participé aux campagnes antérieures.

La campagne de deux semaines, lancée le 23 avril, se déroulera jusqu'au 5 mai. Elle comprend des publicités télévisées et numériques en français et en anglais.

Cliquez ici pour visionner les vidéos.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) représentent les producteurs canadiens à titre d'organisme national de promotion, d'élaboration de politiques et de lobbying. Les PLC mettent tout en oeuvre pour rassembler les conditions qui favorisent la stabilité du secteur laitier canadien d'aujourd'hui et de demain. Leur objectif est de maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et de promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

