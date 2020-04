Transport scolaire et COVID-19 - Qui va conduire les enfants à l'école??





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les conductrices et les conducteurs d'autobus scolaires sont effrayés par le retour imminent à l'école; ils sont d'autant plus inquiets que les véhicules ne permettent pas la distanciation sociale et qu'au moins 14 % des gens du métier ont 65 ans et plus.

« La distanciation sociale entre les enfants et avec les conducteurs et conductrices de 60 ans et plus sera très difficile à faire respecter dans un véhicule scolaire, notamment quand les enfants entrent dans le véhicule. Les plus petits du primaire auront encore plus de difficulté à suivre les règles de façon constante », fait valoir Stephen P. Gauley, président du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et des employés de service public (FEESP-CSN). Ce dernier déplore l'absence de consultation du secteur du transport scolaire dans la planification du déconfinement des écoles. « Si rien n'est fait pour nous rassurer, le service ne pourra pas reprendre partout comme avant », met en garde le président.

Ce pourcentage voulant que 14 % des conducteurs d'autobus scolaires aient 65 ans et plus provient du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie du transport et date de 2015. La moyenne d'âge est fort probablement plus élevée cinq ans plus tard. En effet, en 2015, on comptait déjà 48 % de conducteurs de véhicules scolaires de 55 ans et plus. « Une partie de nos membres ne voudra pas prendre le risque de s'exposer à la COVID-19, et nous étions déjà en pénurie de personnel avant la crise actuelle », explique Stephen P. Gauley selon lequel plusieurs collègues préféreront prendre leur retraite ou se trouver un nouvel emploi si des mesures concrètes ne sont pas mises en place pour assurer leur sécurité.

« Si les mesures de prévention convenues avec les transporteurs ne conviennent pas aux conductrices et aux conducteurs ou si elles sont irréalistes par rapport à leurs tâches, plusieurs d'entre eux ne voudront pas retourner au travail. Nous devons être inclus dans les discussions liées à la reprise du transport scolaire, sans quoi le service pourrait être en péril », insiste Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 11:52 et diffusé par :