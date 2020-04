Opentrons s'associe à Zymo Research pour offrir une plate-forme automatisée et abordable de test diagnostique du COVID-19





Zymo Research Corp, une entreprise basée en Californie produisant des réactifs destinés aux sciences du vivant, et Opentrons Labworks Inc, un fabricant de robots de laboratoire abordables et faciles d'utilisation, se sont associés pour concevoir un appareil robuste pour les tests moléculaires SRAS-CoV-2.

Alors que la pandémie de COVID-19 perdure, disposer de plates-formes de test à grande capacité et à grande rapidité de réponse tout en restant abordables, deviendra un facteur vital de sécurité s'agissant de faciliter les tests de routine pour les populations du monde entier. Associés au kit Quick-DNA/RNA Viral MagBead de Zymo Research, le pipeline de détection automatisée de l'ARN créé avec le robot de manutention des liquides Opentrons OT-2, le matériel de laboratoire contrôlé et le module magnétique peuvent servir de base à tout laboratoire souhaitant effectuer des tests diagnostiques à haute sensibilité du SRAS-CoV-2.

«L'association des technologies d'Opentrons et de Zymo Research offre une nouvelle solution d'extraction automatisée de l'ARN en cette période où les fournisseurs traditionnels ne sont pas en mesure de répondre à la demande, a déclaré Will Canine, cofondateur et chef de produit d'Opentrons. Nous sommes fiers de pouvoir mettre très rapidement sur le marché ce système abordable et simple à utiliser, en partenariat avec Zymo Research.»

En outre, tout utilisateur du robot OT-2 peut télécharger des scripts open-source pour automatiser le kit Quick-DNA/RNA Viral MagBead et exécuter le protocole dans son propre laboratoire. Il s'agit des mêmes protocoles que ceux utilisés dans les laboratoires certifiés CLIA qui élaborent des tests à exécuter en prévision de la EUA (Emergency Use Authorization) de la FDA (Food and Drug Administration).

«Notre pays et le monde entier sont confrontés à un défi sans précédent. Zymo Research fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les produits liés aux tests diagnostiques du COVID-19 parviennent aux laboratoires et aux entreprises qui travaillent en première ligne. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise comme Opentrons pour proposer une solution simple qui facilite la production de ces tests indispensables», a déclaré le Dr Marc Van Eden, vice-président du développement commercial chez Zymo Research.

Pour toute demande d'informations supplémentaires sur le système de test COVID-19 d'Opentrons, s'adresser par e-mail à: covid-19@opentrons.com.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui produit depuis 1994 des outils de biologie moléculaire de pointe destinés à la communauté scientifique. La devise de l'entreprise, «The beauty of science is to make things simple», se reflète dans chacun de ses produits, depuis ses technologies d'épigénétique à la purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnue comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research innove en permanence pour offrir de nouvelles solutions de collecte d'échantillons, de mesures microbiomiques et de technologies NGS de haute qualité et simples à utiliser. Pour en savoir plus, visitez le site: www.zymoresearch.com.

À propos d'Opentrons

Opentrons met l'automatisation à la portée de tous les laboratoires, notamment grâce à ses robots de pipetage abordables pour les biologistes. En proposant du matériel simple d'utilisation et une plate-forme logicielle ouverte, Opentrons automatise le travail de laboratoire manuel et facilite la recherche collaborative entre chercheurs en sciences de la vie. Opentrons a permis à plus de 1.500 laboratoires dans 45 pays d'économiser du temps et des coûts de laboratoire, notamment 47 des 50 universités les plus prestigieuses au monde dont le MIT, Oxford et Stanford, et 9 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques parmi lesquelles GSK, Merck et Novartis. Pour en savoir plus, visitez le site: opentrons.com.

