Vodafone Idea déploie la solution OpenRAN de Mavenir

Vodafone Idea Limited (VIL), principal opérateur de télécommunications en Inde, a étendu ses déploiements basés sur l'Open RAN en Inde aux côtés de fournisseurs de solutions OpenRAN. L'OpenRAN de VIL est déployé sur de multiples stations cellulaires, et transporte du trafic commercial depuis décembre 2019. Le déploiement est mené à l'aide des solutions Open RAN de Mavenir pour la 4G, qui fournissent des solutions désagrégées recourant à des équipements CoTS et à de nouveaux partenaires radio.

VIL s'engage en faveur de l'OpenRAN, et étendra le déploiement des sites TDD et Ma-MIMO dans d'autres villes cette année.

Vodafone Idea procède au plus grand déploiement de Ma-MIMO en Inde, en accroissant significativement ses capacités sur les marchés clés.

« Vodafone Idea bâtit un réseau 4G+ robuste et prêt pour l'avenir, grâce au déploiement des toutes dernières technologies. Après avoir désagrégé avec succès l'infrastructure de nos éléments de réseaux principaux clés, la désagrégation du RAN constitue une nouvelle étape naturelle pour nous. Nous sommes heureux de nous associer à Mavenir pour mener à bien ce projet, qui offre le potentiel non seulement de réduire les coûts, mais également de créer de nouvelles et passionnantes capacités adaptées à nos besoins commerciaux », a déclaré Vishant Vora, directeur technologique chez Vodafone Idea Limited.

« Vodafone Idea s'inscrit au premier plan de la technologie et de l'innovation, en cherchant à utiliser et à déployer les solutions les plus polyvalentes et les plus efficaces », a ajouté Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. « Le logiciel OpenRAN de Mavenir a été conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des opérateurs pour un site en pleine charge, notamment les exigences de VIL en matière de disponibilité et d'ICP de réseau pour une expérience clients améliorée, dont noatmment le débit et les transferts entre technologies. »

Vodafone Idea s'associe à des partenaires de premier ordre de l'univers OpenRAN, afin de développer une solution robuste qui réponde aux exigences de trafic du réseau indien, et de bâtir un réseau 4G+ en faisant progresser le déploiement de technologies 5G sur le réseau 4G de VIL.

L'OpenRAN consiste en une fonctionnalité RAN désagrégée bâtie en utilisant les spécifications d'une interface ouverte entre les éléments. L'OpenRAN peut être mis en oeuvre sur du matériel indépendant du prestataire, ainsi que sur une technologie définie par logiciel et basée sur les interfaces ouvertes et les normes développées par la communauté. De plus amples informations sont disponibles ici.

À propos de Vodafone Idea Limited

Vodafone Idea Limited est née d'un partenariat entre Aditya Birla Group et Vodafone Group. Il s'agit du principal fournisseur de services de télécommunications en Inde. La Société fournit en Inde des services de voix et de données sur des plateformes 2G, 3G et 4G. Grâce à un portefeuille à large spectre destiné à soutenir la demande croissante en services de données et de voix, la société s'engage à délivrer des expériences clients formidables, et à participer à la création d'une véritable « Inde numérique », en permettant à des millions de citoyens de se connecter et de bâtir un avenir meilleur. La Société développe des infrastructures pour lancer de nouvelles technologies intelligentes, en préparant pour l'avenir les clients de détail et d'entreprise, grâce à des offres innovantes et facilement accessibles via un écosystème de canaux numériques, ainsi qu'à une présence étendue sur le terrain. La Société est cotée en Inde au National Stock Exchange (NSE) ainsi qu'à la Bourse de Bombay (BSE).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vodafoneidea.com

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau « cloud-native » de bout en bout de l'industrie, dont la mission consiste à accélérer la transformation des réseaux logiciels et à redéfinir l'économie des réseaux pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Mavenir offre un portefeuille de produits global de bout en bout pour chaque couche de la pile d'infrastructures de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et cloud natives, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations dans les domaines de l'IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), des réseaux privés tels que vEPC, 5G Core and OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions permettant aux FSC de réduire les coûts, de générer des revenus, et de protéger les revenus. www.mavenir.com

