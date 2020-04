Cogeco acquiert iTéract Inc., un opérateur régional de services fixes sans fil et de fibre optique jusqu'au domicile





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) («?Cogeco?») est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente dans le but d'acquérir iTéract Inc., une entreprise qui exerce ses activités à titre de fournisseur de services de télécommunications complets dans le sud du Québec grâce à une combinaison de technologies d'accès fixe sans fil et de fibre optique jusqu'au domicile. Étant donné la situation exceptionnelle reliée à la COVID-19, les parties travailleront ensemble pour assurer la clôture ordonnée de la transaction, prévue dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de cette transaction, Cogeco acquerra 15 licences de spectre 3,5 GHz pour lesquelles Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a approuvé le transfert. La bande de 3,5 GHz est reconnue mondialement pour le déploiement de technologies 5G.

«?Le réseau, les licences de spectre et l'expertise d'iTéract seront des actifs complémentaires pour notre stratégie visant à étendre notre couverture Internet régionale et rurale et renforceront davantage notre position pour entrer sur le marché des services sans fil de manière disciplinée?», a indiqué Luc Noiseux, premier vice-président et chef de la direction technologique et de la stratégie de Cogeco Communications. «?Nous serons heureux de servir ces nouvelles communautés et d'améliorer leur expérience client.?»

Le réseau et les licences de spectre d'iTéract couvrent une grande partie de la région rurale du sud du Québec et servent environ 2000 clients. Pour le moment, elle continuera d'exercer ses activités sous le nom d'Internexe. Il s'agit pour Cogeco de la troisième acquisition de licences de spectre au cours des deux dernières années.

