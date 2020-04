La plate-forme T610 d'UNISOC alimente le « téléphone mobile idéal pour la lecture » à encre électronique en couleur de Hisense





SHANGHAI, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de jeux de puces (chipsets) pour la communication mobile et l'IdO a annoncé aujourd'hui que sa plate-forme T610 alimente le téléphone portable idéal pour la lecture A5 Pro CC Hisense à encre électronique en couleur. Le téléphone utilise de l'encre électronique pour son écran secondaire arrière et l'écran LCD principal. L'encre électronique est dotée d'une capacité d'affichage de 4 096 couleurs, avec une qualité semblable à celle sur papier, qui protège les yeux des lecteurs pendant une longue lecture et dure plusieurs jours sans avoir besoin de la moindre charge.

Les écrans à encre électronique n'émettent pas de rayons bleus et permettent de lire confortablement pendant un long moment. L'écran de ce téléphone sera en mesure d'offrir des images sous une lumière naturelle pendant la journée. Pendant la nuit, le dispositif utilisera la technologie de réflexion diffuse grâce à des sources de lumière chaude montées sur la face avant de l'écran du dispositif. Par rapport à d'autres dispositifs électroniques, l'A5 Pro CC n'émet absolument pas de lumière bleue pour la lecture de jour et réduit de 95 % la teneur en lumière bleue pour la lecture de nuit. Il protège considérablement les yeux en diminuant les dommages causés par la lumière bleue aux yeux.

Formidable pour la lecture, l'écran offre une excellente visibilité à l'extérieur et ne consomme pas beaucoup de batterie. Il n'a besoin d'énergie que lorsque l'image affichée change.

Hisense a dévoilé trois versions de l'A5 Pro, un A5 Pro classique doté d'un écran à papier électronique noir et blanc et deux A5 Pro CC dotés d'un écran à encre électronique couleur utilisant respectivement 4 GB de mémoire RAM + 64 GB de mémoire ROM et 6 GB de RAM + 128 GB de ROM. Tous trois sont alimentés par le jeu de puces T610 d'UNISOC qui associe deux processeurs Arm Cortex-A75 de 1,8 GHz et six processeurs Arm Cortex-A55 de 1,8 GHz avec un processeur graphique (GPU) Mali G52 MP2. La plate-forme mobile LTE est dotée de capacités de traitement d'images et d'IA grandement améliorées et permet aux utilisateurs de vivre une expérience hors pair avec leur smartphone.

À propos d'UNISOC

UNISOC est une entreprise de semi-conducteurs de premier plan, sans usine de fabrication, spécialisée dans la recherche et le développement de jeux de puces de base, destinés aux communications mobiles et à l'intelligence artificielle des objets (AIoT). Ses produits englobent les plateformes de jeux de puces mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G/5G et différentes solutions de jeux de puces dans les domaines de l'IdO, de la RFFE (radiofréquence en application frontale), des connexions sans fil et de la télévision, pour ne citer que cela. Comptant près de 4 500 employés, 15 centres de R & D et 7 centres d'assistance à la clientèle dans le monde entier, UNISOC est devenu l'un des trois plus importants fournisseurs de jeux de puces mobiles en termes de part de marché mondiale, le leader mondial des entreprises dédiées à la 5G, ainsi que le plus grand fournisseur de jeux de puces pour l'IdO et les dispositifs de connectivité en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.unisoc.com/

