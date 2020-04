Echelon annonce des nouvelles mesures pour soutenir ses clients de l'assurance automobile





TORONTO, le 23 avril 2020 /CNW/ - En ces temps sans précédent, Echelon s'engage à soutenir ses courtiers et ses clients. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer, à nos clients en assurance automobile des particuliers et en assurance de véhicules commerciaux, la possibilité d'ajuster leurs primes d'assurance.

« Nous comprenons que plusieurs de nos clients font leur part en restant à la maison ce qui se traduit par une réduction du nombre de voitures sur les routes » a déclaré Robin Joshua, président d'Echelon Assurance. « Nous voulons faire notre part en introduisant des mesures qui visent à alléger le fardeau financier causé par cette crise, étant donné que les risques associés aux habitudes de conduite sont considérablement réduits. »

Echelon est fière d'annoncer ses mesures d'allègement pour ses clients en assurance automobile des particuliers et en assurance de véhicules commerciaux inscrits individuellement (IRCA), qui décident de réduire ou d'arrêter l'utilisation de leurs véhicules pendant la pandémie.

Nous demandons à nos clients de communiquer avec leur courtier pour savoir comment se prévaloir de ces mesures d'allègement.

Réduction du kilométrage associé à leur police, pour une réduction de prime pouvant aller jusqu'à 15 %.

Suppression de toutes les garanties, sauf la couverture tous risques, pour une réduction de la prime pouvant aller jusqu'à 80 %, à condition que leur véhicule soit garé et entreposé en toute sécurité pendant la pandémie.

Nous présentons ces mesures en plus des actions que nous avons prises le mois dernier pour apporter de la flexibilité à nos clients qui pourraient connaître des difficultés financières à cause de la COVID-19, notamment :

Nous offrons des options de paiement flexibles et nous exonérons les frais relatifs aux paiements manqués.

Nous étendons la couverture aux clients qui utilisent leur véhicule pour des activités de livraison bénévole.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos courtiers pour nous assurer qu'aucun de nos clients ne soit sans couverture pendant cette période d'incertitude.

Nous avons décidé de geler nos taux de primes pour nous assurer que nos clients ne soient pas confrontés à des dépenses supplémentaires.

« Chez Echelon, notre priorité est de soutenir nos courtiers et nos clients à travers la pandémie de la COVID-19 », a assuré Robin Joshua, président d'Echelon Assurance. « merci de faire votre part en restant chez vous an en gardant nos routes et nos communautés en sécurité »

Echelon Assurance a été fondée en 1998 et est devenue membre de la famille CAA Club Group en 2019. En tant que l'un des principaux assureurs spécialisés, Echelon travaille en étroite collaboration avec ses courtiers partenaires pour offrir des solutions d'assurance des particuliers et des entreprises afin de protéger les familles et les entreprises canadiennes.

SOURCE Echelon Insurance

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 10:08 et diffusé par :