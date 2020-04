Des volumes de colis comparables à ceux du temps des Fêtes entraînent des retards alors que Postes Canada continue d'assurer la livraison





OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - Comme de nombreux Canadiens s'isolent à la maison et magasinent davantage en ligne, Postes Canada traite et livre maintenant des volumes de colis comparables à ceux observés pendant la période des Fêtes. Nous travaillons sans relâche pour répondre à la situation de façon responsable, en accordant la priorité à la sécurité de notre personnel et des collectivités que nous desservons.

Postes Canada souhaite informer sa clientèle à l'échelle du pays que des retards de livraison de colis sont à prévoir. Les volumes élevés de colis et les importantes mesures de sécurité que nous avons mises en place dans nos installations augmentent le temps de traitement. Ces mesures comprennent la distanciation physique dans des installations qui n'ont pas été conçues pour que des employés travaillent à deux mètres les uns des autres.

Nous poursuivons nos activités partout au pays et nous livrons un nombre record de colis. Par exemple, le lundi 20 avril, nous avons livré plus de 1,8 million de colis aux Canadiens, soit autant que lors des jours de livraison les plus occupés du temps des Fêtes. Nous demandons à nos clients de suivre leurs colis en ligne, sur le site Web postescanada.ca ou par l'application de Postes Canada.

Postes Canada est fière de continuer à offrir un service essentiel à la population, alors que chacun contribue à arrêter la propagation du virus. Depuis le début de la pandémie, nous faisons de la sécurité notre priorité absolue. C'est pourquoi nous avons apporté des changements importants dans l'ensemble de nos opérations, en suivant les directives des autorités de santé publique locales et nationales.

Voici d'autres changements importants concernant les colis :

Livraison des colis : Afin d'éliminer les interactions avec les clients à la porte, de réduire l'achalandage aux bureaux de poste et d'appuyer les mesures de distanciation physique et sociale, nous avons lancé l'approche Sonner, déposer, quitter. Le personnel de livraison cogne ou sonne à la porte, choisit l'endroit le plus sûr pour déposer l'article, puis se dirige à l'adresse suivante. Ce changement élimine les signatures à la porte, permet d'accélérer la livraison et réduit considérablement le nombre de colis envoyés à nos bureaux de poste pour ramassage.

Ramassage de colis au bureau de poste : Les colis laissés au bureau de poste pour ramassage (articles nécessitant une preuve d'identité) ne seront pas renvoyés à l'expéditeur jusqu'à nouvel ordre. Nous avons suspendu notre période de retenue normale de 15 jours. Nous demandons aux clients qui se sentent malades ou qui s'isolent volontairement de retarder leur visite au bureau de poste et de ramasser leur colis lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. Nous avons mis en place des mesures de distanciation physique dans nos bureaux de poste et installé des écrans de protection en plastique transparent au comptoir.

Nous tenons à remercier la population pour sa patience et son soutien à l'égard des mesures que nous avons déployées pour la sécurité de tous. Veuillez continuer à garder une distance d'au moins deux mètres avec notre personnel qui travaille dans la collectivité ou dans les bureaux de poste.

Pour obtenir une liste complète des changements que nous avons mis en place et d'autres mises à jour liées à la COVID-19, veuillez visiter le site postescanada.ca et cliquer sur la bannière dans le haut de la page.

