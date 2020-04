Deux hôtels Blue Diamond reçoivent le statut de Gold Member de la part de Green Globe Globe pour leurs pratiques de tourisme durable





TALLAHASSEE, Fla., 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la cinquième année consécutive, le Royalton White Sands et le CHIC Punta Cana ont reçu une certification Green Globe pour leur engagement continu envers le tourisme durable. Le chef de file mondial des programmes d'amélioration de performance et de certification, Green Globe, a remis aux deux hôtels Blue Diamond Resorts le prix Gold Member pour leurs cinq années consécutives de certifications en tourisme durable dans le cadre du programme Green Globe.



Depuis son ouverture en 2014, le CHIC Punta Cana est devenu un acteur important dans le tourisme durable, en mettant en place des mesures innovantes qui permettent de minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement ainsi qu'en respectant les directives internationales à ce sujet. Les pratiques de tourisme durable du CHIC incluent des nettoyages de plage, des programmes complets de recyclage, des séances de formation sur le tourisme durable et des activités communautaires.

Le Royalton White Sands a démontré son engagement envers le tourisme durable en incorporant des pratiques écologiques à ses activités quotidiennes et en participant à des initiatives sociales appuyant la communauté de Montego Bay. En 2018, Royalton Luxury Resorts a solidifié davantage son engagement envers l'environnement en mettant en oeuvre dans ses restaurants et bars la technologie Vero Water®, et ce, à travers toutes les propriétés Royalton, CHIC by Royalton et Hideaway at Royalton, afin d'éliminer les bouteilles d'eau en plastique à usage unique.

Le programme de renommée mondiale qu'a créé Green Globe certifie les hôtels selon quatre piliers de tourisme durable, y compris la gestion durable, la préservation de l'héritage culturel, la conservation écologique ainsi que le soutien des efforts économiques et sociaux. Le CHIC Punta Cana et le Royalton White Sands ont reçu pour la cinquième année consécutive le statut Gold Member de Green Globe pour leur respect des critères de tourisme durable de l'organisme, lesquels comptent plus de 380 indicateurs de conformité dans 44 catégories uniques de certification.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinés à une variété d'intérêts et de budget, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In LuxuryMC des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d'événements sportifs Sports Event GuaranteeMC ainsi que des commodités axées sur le bien-être dans les suites. La marque Hideaway at Royalton ainsi que l'élégant hôtel All Exclusivetm CHIC bu Royalton , lesquels sont réservés aux adultes, sont des propriétés pour adultes offrant des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l'intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses aires de jeux d'eau et ses parcs aquatiques ainsi que ses fabuleux miniclubs proposant des rencontres avec Toupie et BinouMC. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts quant à elle permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Startm, lequel comprend des expériences interactives et des articles commémoratifs du cinéma, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts , une gamme d'hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/ .

