COVID-19 : Mise à jour des activités de la Ville de Longueuil - Longueuil annule ses événements intérieurs et extérieurs jusqu'au 31 août prochain

LONGUEUIL, QC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin d'assurer la sécurité de la population et de limiter la propagation du virus, la Ville de Longueuil a pris la décision d'annuler l'ensemble de ses événements intérieurs et extérieurs, et ce, jusqu'au 31 août inclusivement.

Parmi les événements annulés, on compte, entre autres, les ventes-débarras, la Fête des voisins, la Semaine des aînés, la Fête nationale et la Fête du Canada, les Jeux Nord-Américains Policiers-Pompiers et, tel qu'annoncé précédemment, le Marathon SSQ Assurance de Longueuil. La liste complète des événements touchés est disponible sur le site de la Ville. « C'est toujours une décision difficile que d'annuler des activités prévues pour les citoyens, et qui font partie de nos habitudes. Toutefois, la pandémie, les directives de santé publique et la nécessaire distanciation sociale nous obligent à réviser nos façons de faire. Nous devons prioriser la sécurité et la santé de nos citoyens; il n'y a aucun compromis à faire », a rappelé Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Par ailleurs, aucune décision quant à la tenue des camps de jour d'été et des activités des ligues sportives n'a été prise pour le moment. La Ville évaluera la situation au cours des prochaines semaines, en regard de l'évolution de la pandémie et des directives de santé publique.

Demande de permis et écocentres : les services sont disponibles

Avec l'arrivée du beau temps, plusieurs citoyens prévoient entamer sous peu leurs divers projets et travaux résidentiels. La Ville les invite à faire leur demande de permis par l'entremise du portail Permis en ligne. Le portail permet non seulement de soumettre une demande en ligne, mais également d'en acquitter les frais, d'en suivre l'évolution et d'obtenir le permis ou le certificat, sous certaines conditions, sans avoir à se déplacer.

Les citoyens qui réalisent des travaux ou qui veulent se défaire de matériaux et d'objets peuvent se rendre à l'un des écocentres. Afin de respecter la distanciation sociale, un maximum de quatre personnes est admis sur le plateau en même temps. Pour obtenir plus de détails sur les consignes à adopter, les horaires actuellement en vigueur ainsi que les matières domestiques acceptées, consultez le longueuil.quebec/ecocentres.

Reprise des activités liées à la gestion de l'agrile du frêne

À compter du 23 avril, la Ville de Longueuil reprendra graduellement les activités d'abattage des frênes des secteurs des parcs Belcourt, de l'Église, Champvert et Adoncour. Les travaux d'essouchement et de remise en état requis dans les parcs Gentilly Est, Jardin du Cerf, des Hirondelles, Thomas-Dubuc et Racine seront réalisés un peu plus tard. Les actions de verdissement sont toujours prévues à l'automne 2020, ainsi qu'en 2021 et 2022. Une carte interactive permettant de suivre l'évolution des travaux est disponible sur le site de la Ville.

Report de l'élection partielle dans le district d'Iberville

Conformément aux recommandations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Longueuil reporte l'élection partielle dans le district d'Iberville, prévue en juin. Cette mesure vise à éviter les rassemblements dans les circonstances actuelles. La Ville informera les citoyens de la nouvelle date de l'élection partielle lorsque celle-ci sera établie.

BIXI : reprise du service en juin

Finalement, la Ville confirme que BIXI reprendra du service sur le territoire à compter du 1er juin 2020. Le service de vélo-partage sera mis en place afin de faciliter les déplacements essentiels de la population. Rappelons qu'afin d'assurer la sécurité de ses utilisateurs, BIXI a mis en place de nouveaux protocoles de désinfection et de nettoyage des bicyclettes et de leurs installations.

