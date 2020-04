Des membres du Service de police d'Ottawa sont inculpés





OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - En juillet 2019, le Service de police d'Ottawa (SPO) a demandé l'aide de l'unité anticorruption de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêter sur des allégations d'abus de confiance. L'enquête criminelle qui a suivi a permis de cibler des employés du SPO qui auraient agi de concert avec des exploitants particuliers de l'industrie des dépanneuses de la région d'Ottawa et fourni de l'information sur les accidents de véhicules contre rémunération.

Les enquêteurs ont découvert des preuves d'autres infractions criminelles à mesure que l'enquête avançait.

Des accusations ont été portées contre les membres suivants du Service de police d'Ottawa :

L'agent Hussein Assaad (44 ans) :

Abus de confiance, en violation du Code criminel ,

, Commissions secrètes, en violation du Code criminel,

Entrave à la justice, en violation du Code criminel,

Fournir un accès non autorisé aux bases de données policières confidentielles, en violation du Code criminel ,

, Complot en vue de commettre une introduction par effraction et un vol, en violation du Code criminel.

L'agent Kevin Putinski (32 ans) :

Abus de confiance, en violation du Code criminel,

Commissions secrètes, en violation du Code criminel,

Fraude de moins de 5 000 $, en violation du Code criminel.

L'agent Andrew Chronopoulos (38 ans) :

Abus de confiance, en violation du Code criminel,

Commissions secrètes, en violation du Code criminel.

Les résidents d'Ottawa suivants sont également inculpés :

Jason Ishraki (33 ans) :

Commissions secrètes, en violation du Code criminel ,

, Fraude de moins de 5 000 $, en violation du Code criminel ,

moins de 5 000 $, en violation du , Obtenir l'accès aux bases de données policières confidentielles, en violation du Code criminel.

Veronika Ishraki (56 ans) :

Commissions secrètes, en violation du Code criminel.

Marwan Sablani (49 ans) :

Complot en vue de commettre une introduction par effraction et un vol, en violation du Code criminel.

Tous les accusés ont été arrêtés et interrogés. Hussein Assaad, Jason Ishraki et Marwan Sablani sont détenus en attendant une enquête sur cautionnement. Kevin Putinski, Andrew Chronopoulos et Veronika Ishraki ont été libérés sur engagement et comparaîtront devant la Cour d'Ottawa à une date ultérieure.

Des mandats de perquisition ont été obtenus pour cinq résidences de la Ville d'Ottawa, ainsi que pour une zone étroitement définie d'un lieu de travail du SPO.

« La conduite des agents de police est essentielle au maintien de la confiance des collectivités qu'ils desservent, et cette enquête souligne la collaboration qui existe entre le Service de police d'Ottawa et la GRC, et la volonté du Service de s'acquitter de ses obligations en matière de professionnalisme et de responsabilité publique », a déclaré la commissaire adjointe, Jodie Boudreau, commandante de la GRC, Division « O ».

« Les accusations criminelles portées aujourd'hui par la GRC sont très graves, et je tiens à remercier la GRC de sa diligence professionnelle et l'aide apportée dans le cadre de cette enquête, » a déclaré le chef de la Police d'Ottawa, Peter Sloly. « Ces allégations ne reflètent pas l'intégrité de nos membres individuels et ne représentent aucunement ce que nous défendons en tant que service de police. »



Le Service de police d'Ottawa émettra aussi sa propre déclaration, qui sera disponible sur le site ottawapolice.ca et sur Twitter au @ottawapolice.

L'enquête se poursuit. Aucun autre renseignement ne sera fourni pour le moment.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous souhaitez signaler tout type d'activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1-800-222-8477.

