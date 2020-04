Prodapt et Celonis unissent leurs forces pour accélérer la transformation des activités numériques des fournisseurs de services numériques





NEW YORK, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Prodapt, un prestataire leader de services infogérés et de conseil dans le secteur des fournisseurs de services numériques (FSN), a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat stratégique avec Celonis, le leader du secteur de l'exploration de processus.

Le partenariat entre Prodapt et Celonis réunit des capacités complémentaires en vue de dynamiser les capacités existantes de Prodapt en matière de processus de télécommunication en tant que service (TPaaS). En raison de la dispersion géographique des équipes travaillant sur de multiples systèmes informatiques anciens, disparates et déconnectés, les FSN ont aujourd'hui une approche cloisonnée des initiatives d'amélioration des processus. Nos solutions communes visent à fournir une visibilité de l'exécution des processus pratiquement en temps réel, à réduire la durée des cycles, à améliorer les flux grâce à l'automatisation, dès le début, et à permettre une optimisation et une normalisation efficaces des processus.

"Prodapt et Celonis fourniront des solutions d'amélioration des processus accélérant le rythme de transformation des FSN pour bonifier l'expérience client, favoriser l'efficacité opérationnelle et la croissance des revenus," a déclaré Aravind Parthasarathy, le Président adjoint et Directeur d'exploitation des solutions pratiques chez Prodapt. "Nous percevons une valeur énorme dans ce partenariat car il nous aide à faire converger nos services de processus commerciaux et la plateforme d'exploration de processus de Celonis, leader du marché."

"Le puissant logiciel d'exploration de processus de Celonis aide les entreprises de tous les secteurs à atteindre l'excellence opérationnelle en leur permettant d'optimiser leurs processus métier, de réduire les doublons et les efforts inutiles, et de prendre des décisions plus éclairées," a déclaré Vince Barrett, le Président adjoint chargé de la gestion des partenaires pour le continent américain chez Celonis. "Prodapt apporte une expertise approfondie du secteur et du domaine pour contribuer à créer de la valeur au client, nous avons hâte de collaborer avec l'équipe de Prodapt pour nous mettre ensemble aux service des principales entreprises de télécommunications et de médias."

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt aide ses clients à transformer leurs TI, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux pour atteindre leurs objectifs stratégiques. La société fournit des services de bout en bout de conseil en matière d'architecture informatique et logicielle, de développement d'applications, d'intégration système, d'essai, de maintenance et d'appui. Elle fournit des recommandations analytiques et des services de transformation dirigés par un leadership éclairé, tirant parti de technologies nouvelle génération comme l'ARP (automatisation robotisée des processus), l'IA/AM (intelligence artificielle / apprentissage machine), le SDN-NFV (mise en réseau défini par logiciel / virtualisation de fonction réseau) et les systèmes OSS/BSS (système de support d'exploitation / système de soutien d'entreprise) de nouvelle génération. Son équipe de conseil d'entreprise procure des améliorations de processus Six Sigma et des services de conseil automatisation / ARP aux équipes opérationnelles des télécommunications.

Basé à Chennai, Prodapt dispose de bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. La société est certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans et employant plus de 16 500 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

À propos de Celonis : www.celonis.com

Celonis, le leader du marché des logiciels d'exploration de processus et de processus d'excellence renforcés par l'IA, convertit les données en information et en action. Son Intelligent Business Cloud permet aux entreprises de comprendre et d'améliorer rapidement l'épine dorsale opérationnelle de leurs activités. Des entreprises du monde entier, dont Siemens, 3M, Airbus et Vodafone, font confiance à Celonis pour guider leurs actions et faire évoluer leurs processus commerciaux, ce qui leur permet d'économiser des millions d'USD et d'améliorer l'expérience de leurs clients. La société est basée à Munich et à New York.

Contact médias :

Krishna Kumar N

krishnakumar.n@prodapt.com

+91-95000-86008

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1159059/Celonis_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :