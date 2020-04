Nomination d'André Gauthier au conseil d'administration de Typhon





PIEDMONT, QC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon ») est fière d'annoncer l'arrivée d'un nouvel administrateur expérimenté dans son équipe.

Monsieur André Gauthier se joint à l'équipe pour remplacer Léo Patry, qui a récemment quitté le conseil d'administration d'Exploration Typhon. Cette dernière tient d'ailleurs à remercier Monsieur Patry pour les services qu'il a rendus à Typhon pendant plusieurs années.

Ayant participé au développement de la Baie James, l'un des plus grands projets de construction du Québec, en plus d'avoir occupé des postes de chef de projet et de spécialiste en logistique au sein de différentes entreprises du domaine de la construction, M. Gauthier jouit d'une vaste expérience en gestion.

Ses grandes compétences en gestion, sa polyvalence et son esprit d'analyse seront des atouts majeurs pour Typhon.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

SOURCE Exploration Typhon inc.

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :