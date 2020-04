La FII Institute Series débute le 23 avril avec un événement virtuel tourné vers l'avenir : « Au-delà de la crise : la technologie à la rescousse »





RIYAD, Arabie saoudite, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'Institut Future Investment Initiative (FII) débute en organisant un événement virtuel exclusif le23 avril, animé par le Dr Peter H. Diamandis, entrepreneur et futurologue.

Cette réunion inaugurale marque le début des FII Institute Series, avec la réunion d'un groupe influent de dirigeants qui regardent au-delà de la pandémie de COVID-19 afin d'étudier ses implications systémiques sur l'économie mondiale et le potentiel de l'IA et de l'innovation de pointe à aider dans le cadre d'une réponse mondiale.

Les FII Institute Series sont une série d'événements réguliers qui se dérouleront tout au long de l'année pour alimenter l'Initiative Investissement pour le Futur en octobre 2020.

Première illustration en son genre de la technologie de l'évènement interactif et immersif, cet événement mettra en lumière les enseignements les plus importants tirés de la crise actuelle et définira une feuille de route claire en termes d'actions pour le futur, générant des solutions concrètes et des recommandations à long terme à partir des sessions.

« Grâce à une vision ambitieuse ayant comme objectif de permettre aux esprits les plus brillants de façonner un avenir meilleur pour TOUS et avec TOUS, l'Institut FII réunira des leaders et des experts mondiaux afin de cultiver et de soutenir collectivement la mise en oeuvre de solutions innovantes », a commenté Son Excellence Yasir Al-Rumayyan, président du conseil d'administration de l'Institut FII.

« L'institut FII est une nouvelle génération de fondation à but non lucratif qui organise et développe des idées pouvant résoudre les défis mondiaux d'aujourd'hui en utilisant des technologies susceptibles d'avoir un impact positif sur l'humanité », explique Richard Attias, PDG et membre du conseil d'administration de l'Institut FII.

L'Institut FII se concentrera initialement sur quatre domaines d'impact clés qui ont le pouvoir d'exercer un impact positif sur l'humanité : la santé, la durabilité, la robotique et l'intelligence artificielle.

Pour accomplir sa mission, l'Institut FII peut compter sur la vaste expérience de son conseil d'administration, dont le président du conseil d'administration, S.E. Yasir Al-Rumayyan, S.A.R. la princesse Reema Bint Bandar Al Saud, le sénateur Matteo Renzi, M. Mohamed Alabbar, le professeur Tony Chan, le Dr Peter H. Diamandis, le professeur Adah Almutairi et M. Richard Attias.

Pour suivre les dernières actualités et en savoir plus sur l'Institut Future Investment Initiative, veuillez suivre l'Institut FII sur Twitter et Linkedin et consulter le site Internet de l'Institut FII https://fii-institute.org/

À propos de l'Institut FII :

L'Institut FII est une nouvelle génération de fondation mondiale qui fait en sorte que les idées les plus brillantes au monde trouvent leur moyen de se concrétiser, d'évoluer et de créer un impact positif et durable sur l'humanité.

Grâce à une vision ambitieuse dont l'objectif est de donner aux esprits les plus brillants les moyens de façonner un avenir meilleur pour TOUS et avec TOUS, l'Institut FII réunira des dirigeants et des experts mondiaux afin d'organiser et de développer collectivement des idées concrètes capables de résoudre les problèmes sociétaux les plus urgents d'aujourd'hui tout en créant des plateformes à long terme pour remodeler l'avenir de l'humanité.

